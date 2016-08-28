自由廣場》狼性 人性 小確幸

◎ 林素芳

曾幾何時，台灣的媒體突然大肆吹捧中國敢衝、敢拚的「狼性」，並憂慮「狼性」恐將打趴台灣的「小確幸」。筆者認為，這是過度美化中國、但未深究「狼性」流弊的偏頗言論，這可由以下兩個例子看出端倪：

首先，近幾年來中國留美學生的作弊事件頻傳，甚至哈佛大學都曾傳出大規模舞弊事件，許多涉案的中國學生也面臨被退學、或遣返回國的命運。世界日報稍早以「中國留學生作弊門」的報導指出，許多中國學生為了留學而準備英文的方式，就是背「機經」（歷屆試題）或「紅寶書」（英文字彙書），但是口語和寫作能力並沒有相對提升，到了美國當然就沒有能力應付課業，所以代人考試或是代寫論文，就成了新興的熱門行業，一科要價一千至三千美元。該報導也引了一段哈佛碩士畢業的中國留學生所寫的文章，錯誤百出的文字結構，讓人懷疑該生究竟是憑什麼自哈佛畢業？甚至當初是怎麼進哈佛的？

南華早報一篇「為什麼中國學生認為作弊ＯＫ？」恰好可以解惑，該報導指出，中國學生申請美國學校的推薦信有九十％是假的，論文有七十％不是學生自己寫的，連成績單也有五十％是偽造的。在造假猖獗的環境下成長，中國學生也養成一種心態：大家都在作假，自己不作就吃虧了！果然狼性十足！影響所及，外國人也就形成中國專門造假的刻板印象！

再看另一個案例：紐約時報本月報導，中國這二十年來在全國各地發生至少三十四起礦場意外事件，罹難者幾乎都是無業遊民，經由「熱心人士」介紹去礦場工作。警察破案後才發現，原來居中介紹的「熱心人士」是有系統的集團，在全國各地騙取沒有工作或是有精神疾病者的信任，再介紹他們去礦場工作，工作不久後即製造意外，人蛇再佯裝是死者的家屬，以詐取高額賠償金。這種驚聳的手法雖然像極了電影情節，但卻不折不扣發生在中國的社會裡，成了泯滅人性者趨之若鶩的高報酬工作！

這兩個例子無疑都把「狼性」為達目的、不擇手段的一面發揮得淋漓盡致，但是這樣的狼性，真的是社會、人民之福嗎？

（作者為退休老師）