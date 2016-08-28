自由廣場》從寂寞星球看澎湖博弈

◎ 吳巡龍

澎湖縣七年前由國民黨籍王乾發擔任縣長，舉辦全國第一次博弈公投，縣府卯足全力推銷，公投結果五成六民眾反對，此後王乾發表示民意已決、不再公投。未料澎湖由民進黨籍陳光復擔任縣長，甫上任「澎湖國際化推動聯盟」就再提案博弈公投，縣政府竟「依法辦理」。

澎湖再次博弈公投的法源是二○○九年立法院通過的離島建設條例第十之二條適用公民投票法第三十三條第一項，離島建設條例第十之二條俗稱博弈條款，係財團及黑金政客所提出，該法因為沒有社會共識與討論不足，而且沒有完整配套就倉促上路，是典型的惡法。該法規定三年後同一離島得就博弈再提公投，對於台灣所有離島的發展投下了很危險的變數。

以澎湖為例，假設今年公投結果通過設立觀光賭場，對於反賭方來說，為了拯救家鄉，有什麼理由能阻止反賭方三年後不再次推動公投以求翻案？假設反賭方翻案成功，三年前公投通過時與政府簽約斥資興建博弈渡假村的財團所受的損失應由誰買單，澎湖縣政府豈不必須全額賠償？結果將由全體澎湖縣民共同承擔縣政府錯誤政策的苦果。若契約規定財團應風險自負，還有哪個財團肯冒險投資？

促賭方喜歡以新加坡開放博弈為例，表示開放賭場對提升經濟有益。但是先別論新加坡開放博弈前原本就是國際商業大城，具有吸引國際商人的優勢，此非澎湖所能仿效比擬。即使新加坡擁有上開優勢，其開放賭場第一年二○一○年經濟成長雖達十四．九％，第二年僅成長四．九％，第三年僅成長一．三％。而這些數字的背後，新加坡病態性賭徒倍增，許多人因而傾家蕩產走上絕路，這些社會代價應如何用經濟數據去統計？

實際上賭博是逐漸走下坡的行業，自一九九四年起，美國反對賭博合法化的提案一一通過；相反地，申請讓賭博合法化、擴大賭場營運的提案，不是被擱置就是被否決。鄰近的澳門於二○一五年經濟萎縮二十％；日本、泰國於二○一五年均決定不通過設立賭場。

二○○八年十月時代雜誌選出的十二位「環境英雄」中，有位是丹麥山牡瑟島居民。該島面積與澎湖本島相若，因為風能資源豐富，所以他們在島上與離岸建造二十四座風力發電機，他們生產的電力和陸地供電網路連結互補，每年有大量剩餘電力外售。目前台灣最適合發展風力發電、太陽能的地方就是澎湖。

寂寞星球於二○一一年將澎湖列為全球十大最佳秘境島嶼之一，澎湖有海洋國家公園及玄武岩自然保留區。澎湖縣政府應盡力作好環境保護、污水處理及海洋資源保護，推廣生態旅遊及休閒事業，將澎湖建設成最適宜人居的地方。七年前的公投澎湖人已做出選擇，多數選民決定要捍衛這塊淳樸樂土，我們不要紙醉金迷的觀光賭場。

（作者為澎湖地檢署檢察官）