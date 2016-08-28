自由廣場》該查不查 如此審計監察

◎ 謝渙溶

兆豐案事發已一星期，弊端愈滾愈大，迄今職司官箴的監察院及審計機關好像文風不動，令人不解！本人曾服務審計機關多年，願就法規層面，祈盼監察、審計機關能善盡職責。

首先就監察院來說：

一、有法律依據，為何不調查︰依監察法第二十六條規定，監察院為行使職權，得由監察委員持監查證或派員持調查證，赴各機關或公司團體，調查檔案冊籍及其他有關文件，各該機關或團體不得拒絕；又第二十七條規定，調查人員必要時得臨時封存有關證件，或攜去其全部或一部。

二、有專業人員，為何不派查︰現有十八名監察委員，不乏有資深檢察體系及審計主計專業人員，例如方萬富先生、江明蒼先生均歷任數個檢察機關的檢察長、李月德先生曾任審計部副審計長及北高二個審計處處長、陳慶財先生曾任行政院主計總處副主計長。上述皆曾在政府機關服務數十年的高階主官（管）人員。

現在爆發這樣重大國際金融案件，為何不主動依法調查？請告訴人民為什麼？如果認為院內無適當人員可供派查，亦可依監察法第三十條「於必要時，得就指定案件或事項，委託其他機關調查。各機關接受前項委託後，應即進行調查，並以書面答覆」之規定辦理。

其次就審計機關而言︰有無依下列相關規定審核，善盡審計職責，相關審核結果有無依法列入中央政府年度審核報告（書）。一、依審計法第七十九條規定，審計機關對於公私合營事業及受公款補助之私人團體應行審計事項，得參照本法（按：指審計法）之規定執行之，另依審計機關審核公私合營事業辦法（以下簡稱「審核辦法」）第三條第一項規定，政府或公有營事業機關及各基金參加公私合營事業投資…應由主管機關就投資目的、投資金額及效益分析等計畫，檢同有關資料、協議或契約等，送審計機關，變更時亦同。

二、又依上述審核辦法第四條規定，政府主管機關應將金融機構轉投資行為以外之重大轉投資行為，及行政院開發基金投資民營事業之重大事項等資料，檢送審計機關審核。三、再依前述審核辦法第七條規定，審計機關審核公私合營事業，應注意審核投資機關之投資有無違背預算或有關法令；投資機關或主管機關有無就投資金額及其增減變動、營業狀況等，檢討是否符合原定投資目的。同條第四款又規定，公股代表有無未盡監督情事，投資機關或主管機關有無未盡監督責任情事。

四、另審核辦法第八條特別規定：審計機關對於各公私合營事業之經營，如發現有違背法令，不符原訂投資目的，效能過低或公股代表未盡職責情事，應通知其主管機關妥適處理，其情節重大者，並應報告監察院。

兆豐銀行既有接受中央政府補助，自屬上述公私合營事業審核（查）的對象，無庸置疑。

（作者為審計機關主管退休）