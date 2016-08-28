自由廣場》最怕董事不懂事

◎ 江朝聖

兆豐銀因為遭美國紐約州金融服務署重罰一事仍沸沸揚揚，據自由時報報導，八月二十六日的兆豐銀董事會，董事們對於前次董事會時未能獲得全部資訊，僅一至二十分鐘即要董事會授權，大為不滿。銀行的解釋是：「美方要求Consent Order內容不可提早公布。兆豐銀母公司兆豐金控，也擔心資料外洩，恐有『內線交易』疑慮」。若該解釋屬實，兆豐銀不只法規遵循有缺失，公司治理也出現極大的問題。

首先，因為「美方要求Consent Order內容不可提早公布」，而未對董事會提供完整資料的抗辯來看，顯然對於公司董事的角色完全誤解。董事會是公司內部機關，且隨著公司法第二○二條於二○○一年修正，更確立了董事會是公司決策中樞的地位。換言之，公司大多數的事務由董事會決策。既然董事會是公司權力中心，董事也因此負有重大的法律責任。其中，公司法第二十三條即規定董事應「忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務」。簡單來說，董事既受股東之託即應忠人之事，並且應盡專業水準執行職務。既然如此，董事是公司「內部人」，而不是外人，縱使美方要求不可公布，但將相關資料完整提交董事會是循公司內部決策程序，既不是「對外公布」，也不會違反美方金融監理機關的要求。再者，董事會在一至二十分鐘即通過支付約新台幣五十七億元罰金的議案，董事會亦有失職之嫌。因為公司法明文規定董事負有注意義務，其中最基本的要求是董事必須要在具有充分資訊後才作成決策。美國德拉瓦州知名司法案例Smith v. Van Gorkom﹝488 a.2d 858（Del. 1985）﹞，即強調此意旨。而該案中，董事因未取得充分資訊即作成決策，法院判決董事應負損害賠償之責。

其次，對於董事提供資訊「擔心資料外洩，恐有內線交易疑慮」，更是荒謬至極的說法。如前所述，董事會既是公司決策中樞，舉凡例行的各季財報、年度財報，或是諸如公司合併、處分重大資產的事項，均須經過董事會決議，公司才能執行、公布。既須經過董事會決議，即應提供資料經董事會研議、討論，若以各種藉口為由不提供資料，既陷董事於背負重大法律責任的風險，也使董事會成為橡皮圖章。而董事對於會議資訊，也應負保密義務。若是於資訊公開前，利用該等資訊買賣股票獲利，必須負內線交易之民、刑事責任。而防止公司董事內線交易的方法，並不是不提供資料予董事，而是公司應制定內規，禁止內部人於重大消息公開前買、賣股票；且於會議中由公司法務長或主席提醒與會者消息的重大性，並要求與會者注意保密且不得進行股票交易。而公司也應於董事會後盡速公告決議內容，以減少有心人利用資訊不對稱而謀取私利的機會。

上述事件若發生於美國，恐怕已引起眾多股東跳腳，律師界也正磨刀霍霍準備代表股東對失職董事提告。此事件也凸顯兆豐銀不只內控不佳，管理階層更欠缺公司治理的基本概念，其適任性值得懷疑。

（作者為東海大學法律學系專任助理教授）