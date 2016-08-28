自由廣場》黃安反對的往往對

◎ 永山英樹

台灣政府接受國際奧會規定的「CHINESE TAIPEI」（中國屬台北）的時間是一九八一年，就是黨國體制時代。當年無論台灣人民怎麼想，國民黨片面同意就ＯＫ了。各國在聽不到台灣人民聲音的狀況下，也認為「一中」體制產生的這名稱是沒問題的。

可是真的沒問題嗎？二○二○年舉辦奧運會的日本，可以接受「一中」這個侵略主義思維下的名稱嗎？這個問題已經不是台灣國內問題，而是各國應關注的一個國家名稱差異問題，也是日本國內問題了。所以，我們日本的友台派發起「台北2020東京」活動，開始對國際奧會發動連署要給台灣一個正確的名稱叫「TAIWAN」。幸好在里約奧運會結束後，很多台灣人踴躍連署發聲，連署人數迅速猛增，我覺得台灣人民面對國際社會保持沉默的時代已經過去了。通用「中國屬台北」稱呼的前提條件，是台灣人的沉默，現在其前提開始不成立了。

中國不樂見台灣人的心聲鋪天蓋地，使世界各國的人民了解台灣不是中國的屬地。據自由時報報導，藝人黃安批評連署活動，這行為就是代表中國及其代理人的內心焦躁。那位藝人胡說我們日本人的活動「只不過是民進黨的煙幕彈」。不愛台灣的台灣人（在台中國人？）無法了解深愛台灣的外國人的心情，很可憐。

台灣加油！改變一直被中國欺騙的世界！同樣熱愛民主的世界人民會不吝相助的。

（作者為日本．台灣研究論壇會長）