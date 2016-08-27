自由廣場》不要怕國語

◎ 林櫻萍

隸屬於教育部的「國語推行委員會」在一○二年時因為政府組織改造併入終身教育司的第四科。原來的業務項目中，五部國語辭典分給國家教育研究院，其他的則占這「第四科」的半科。

筆者從事語文研究，國語辭典、一字多音表、語詞報告及臺語、客語辭典等皆用得不少。然而，常常在反映問題時，一下要找教育部，一下又得找國教院。這真是讓人詫異——教育部居然可以將語文工作斷得如此分崩離析！同時心中也非常納悶，語文教育與原名為社會教育司的「終身教育司」明顯是不同領域（至少在大學是兩個不同的科系），怎麼會「併在一起」；甚至，還從原本的「獨立單位」變成「半個科」！在全球華語文盛行且本土語言風起雲湧的時代，教育部難道要自毀國語會幾十年來建立的語文基礎，另起空中樓閣嗎？

新政府上任之後提倡「轉型正義」，我們也樂見文化部正要積極促成「國家語言發展法」，文化部為此還將設立語言發展科！筆者認為，我國的語文政策應該加入轉型正義的行列，除了要平復、補救國民黨時期「國語運動」對本土語言的扼殺，也要重新思考「國語」（此指現行的共通語）的定位，讓國內各個語言都有適合的發展路線。

在這潮流之中，教育部應重整裝備，撿拾梳理四散各處的語文工作，整體考量國家語言文字的發展。我們認為，教育部應該恢復國語會，並且更名為「國家語文發展委員會」，讓學者專家領導語文發展，而不是在終身教育司中任由行政官僚凌駕專業。 （作者為語文研究人員）