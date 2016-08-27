自由廣場》怎麼看都像是百日維舊

◎ 張昭仁

台灣人民用最進步的小豬捐款挺出蔡英文，經過百日，蔡英文回應了台灣人民什麼？

今年五月間，美國民主黨大選如火如荼的進行，選舉人票領先的希拉蕊面臨七十四歲老人桑德斯參議員的嚴峻挑戰。桑德斯最後輸在民主黨的初選排外條款，民主黨黨機器運作與早早投票的黑人為主的南部州。七月桑德斯承認初選失敗，願意支持希拉蕊，理由是不能讓有嚴重瑕疵的共和黨候選人出線，同時希拉蕊同意將減輕高學費與朝向全民健保納入政見與未來政策。

桑德斯為什麼受支持？因為他主張政府資源要妥善照顧人民。政治說穿了就是資源的分配，不論年齡、性別，照顧人民的資源分配政策就會受到人民的支持。桑德斯願意顧全大局，支持希拉蕊，而希拉蕊將照顧人民的資源分配政策列為政見與政策為回應。台灣人受夠了馬政權八年，願意出錢出力挺蔡英文，人民那麼支持蔡英文，經過百日，蔡英文回應了什麼？且從三個角度來看。

政治就是資源分配，放在台灣，國民黨對台灣的資源分配是掠奪性的分配，透過政府機關及相關單位做資源不公平的分配。以龐大的國營事業為例，憑什麼這些不是自己創業，受政府指派的高階主管薪資都超過部長，這不是掠奪性分配是什麼？掠奪分配是國民黨的本質，也是大家厭惡他們的原因。新政府不能繼承這種掠奪人民資源的分配，但現在林全不只做不到合理分配，還打著不分黨派的名號將掌握龐大資源的事業送給馬政府舊官僚！

經濟是人民的生活基石，馬政府胡搞了八年，經濟嚴重衰退只是表面現象，經濟相關的議題如新經濟文化、新經濟的創新方式、新經濟價值的方式都因為網路的成熟與自動化的發展，台灣嚴重落後世界八年。台灣經濟要迎頭趕上世界是必須從根本的新經濟文化救起，找一些舊經濟的老人，除了組台灣隊之外，救得起來嗎？他們懂新經濟嗎？

最後，政治就是保護人民的生活方式，民調顯示台灣人民對中國霸權警覺與不安，台灣必須要維持民主自由生活方式與獨立國格。如果蔡英文認為「中華台北」是很適切的稱謂，那麼在選前就要講清楚，不要互相誤解，對台灣人民更是不盡公平。

（作者為加州會計師）