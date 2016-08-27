自由廣場》〈李筱峰專欄〉小英總統的「百日維新」？

蔡英文總統就職至今正屆滿百日。「百日」就台灣民間習俗而言，可能不是好詞，但身為歷史學者，我聯想到的是中國清末康有為、梁啟超等人的「百日維新」。

小英也有「百日維新」，以通過「不當黨產條例」及廢除大中國思考的「微調」課綱為最顯著。

但是維新改革勢必受「守舊份子」和「既得利益者」的抵擋。對於守舊份子，總要有些安撫的託辭來緩和他們的反對。康有為以「托古改制」來變法，小英也以肯定「中華民國」現狀來安撫藍心。

但是既得利益者的抵擋，就很難擺平了。康梁百日維新，廢八股科舉，調整行政機構，結果讓「數百翰林，數千進士，數萬舉人，數十萬秀才，數百萬童生，全國的讀書人都覺得前功盡棄」，因此群起反對；小英的年金改革，也一樣引起十八趴的軍公教既得利益階層的抵制。人心自私，古今相同！

但是小英比起康梁幸運的是，小英擁有民主國會的過半民意為後盾，可以作為改革的動力；而康梁維新人士只能仰仗光緒皇帝的支持，一旦光緒皇帝受到慈禧、榮祿等宮廷反動勢力鬥倒，康梁只好亡命海外，戊戌六君子終而人頭落地！

但是比起康梁及戊戌六君子，小英瞠乎其後的是，小英顯然沒有像康、梁、譚嗣同等人堅確的變法理念，及「衝決網羅」的氣魄與決心。小英顯然優柔鄉愿多多了。

設想，如果一個基督教牧師在祈禱時，忽然冒出一句「阿彌陀佛」；或者佛教法師在誦經時，忽然唱出「哈利路亞」，可能會全場訝異！不同的信仰各有其不同的思想體系、邏輯系統、價值觀念。政治立場與見解何嘗不然？也應有其「一以貫之」的統整性、邏輯性，與價值取向，不該錯亂矛盾。

小英在選前強調台灣主體立場，上任卻找認同「一個中國」的人來主持外交；在選前讚揚「反服貿」的太陽花學運，上任卻找力挺服貿的藍官來拚經濟；選前楬櫫「非核家園」，內閣卻宣稱擬重啟核一廠的一號機；選前信誓旦旦要進行司法改革，上任後卻找白色恐怖時代共犯結構的人來掌司法院…，諸多矛盾做為，都讓我感覺猶如牧師唸「阿彌陀佛」、法師唱「哈利路亞」一樣突兀好笑。

出身富商家庭，一路順遂成長的小英，歷史意識薄弱，過去未曾參加過任何類型的社會運動與政治運動，沒有身臨其境體會前輩的革命情操與求變心切，更遑論具有「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」（譚嗣同絕命詩）的生命情調。她在勸人「謙卑再謙卑」、卻宣示與過去的民進黨切割的同時，是否真正體會到今天國民黨會下台，讓她成為一國之尊，是累積了多少仁人志士在半世紀（甚至近百年）推動民主運動的總成果？

若無歷史感、方向感與果敢，維新改革不會成功！（作者現任國立台北教育大學台灣文化研究所教授）