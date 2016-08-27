自由廣場》兆豐洗錢組合

◎ 邱秀珠

隱瞞半年多才爆發的兆豐銀洗錢案，實在是現代版五鬼搬運，兆豐銀行從二○一二至二○一四年連續嚴重違規，馬政府時代的財政部，扮演什麼角色？

有網友分析九十多筆匯款高達一一五億美元，折合新台幣近四千億元，等於平均每筆匯款約四十四億台幣。台灣有幾個人，有幾個企業，有幾個財團有此財力？沒有靠山誰敢如此膽大妄為，肆無忌憚。

媒體報導根據目擊者表示，蔡友才在廿二日晚上，與前財政部長張盛和及兩名會計師密會；其中之一是國民黨中常委劉大貝，他是中國國民黨黨產的一個操盤手，二○一四年五月被任命擔任兆豐金的董事，而二○一三年更接掌兆豐金旗下的兆豐證券。另一人是前國民黨台北市議員林慶隆，也是兆豐銀的董事，在敏感時刻會面，所為何來？難道，這些年財政部與兆豐銀之間，根本是乩童與桌頭，幫國民黨搬錢？

對照近來新政府急著籌措長照財源擬調高遺贈稅，實在很諷刺，因為國家不是沒有錢，而是被貪官汙吏掏空，這筆五十七億罰款，全民要負擔十億，應該向歷年來的兆豐董事，提起民事損害賠償訴訟，追償這筆爛帳，並且嚴懲財政部官員，尤其前財政部長張盛和無論是否退休，都要追到底。

（作者為財務人員）