自由廣場》上海部長 台北公安

◎ 張兆林

上海市統戰部長沙海林來台期間，台聯幹部如影隨形抗議，結果連續兩天遭台北市政府警察局不當強制管束限制人身自由。尤其是二十五日中午，本人僅是一人坐在晶華酒店大廳休息，既無手持標語，也無其他任何抗議行為，就突然被警方強行押上警車限制行動，前後共失去自由四個小時。台北市政府警察局如此異常且過度侵害人權的作法，顯示中國正影響台灣自由民主體制。

憲法第八條明定人民身體之自由應予保障、第十一條規定人民有言論之自由，而《警察職權行使法》亦規定警方對人管束必須該被管束人有「有害公共安全之虞，非管束不能預防危害」之情形，本人僅手持標語並高喊口號，何來危害之有？警方根本是違法侵害人權。

這次台北市政府警察局出現不符合自由社會法治原則的濫權行為，是因為中國方面要求台北市政府必須保證論壇：「不中斷」、「不出錯」，也就是要「排除」所有的非控制行為，完全是威權國家的作風。台灣政治人物為了搶奪所謂的「交流」，配合中國踐踏人權，如此下去，本人這次遭遇如同香港銅鑼灣書店五人「被失蹤」案的情況恐會成為常態，台灣引以為傲的民主自由體制將不復存在。 （作者為台聯組織部主任）