自由廣場》如何幫勞工爭取更大的福利？

◎ 李翼文

企業不能因會換新的老闆而改變對員工承諾的權利義務，國家也不能因為執政團隊換人而改變原先的承諾。

前朝歷經多次社會對話，調整到單週四十工時、刪除七天國假、提高加班時數，後來新政府因立院反對人士及勞團主張，改說要恢復七天國假。七天代表多少成本？一年上班242天，7÷242=2.9%，隨便加一個雇主額外支出的政策下去的時候，企業額外增加近三％的成本，邊際獲利二至三％的小企業如何承擔？

企業今年的行事曆沒有包含９月28日、10月25日、10月31日、11月12日、12月25日等五天的休假日，現因政策反覆，令人無所適從。

政府在很多政策上與勞資之間的溝通也需要誠信，要讓勞方或資方覺得政府講出來的承諾會兌現，積小信為大信，彼此有信任基礎，未來在很多重大政策的推動上才可能得到對方的支持，即使不支持也不會強烈反對。

勞退新制和勞保年金都是歷經十年的研擬與溝通才公告實施；勞工債權跟銀行抵押權同一順位也是五年才竟其功，可見重大勞工政策是需要時間慢慢與企業主溝通，像是增訂產檢假、陪產假，企業各增加一、二十億支出，為什麼社會沒有像最近這樣強烈反彈？當你跟企業主建立互信的時候，政策的推動就比較順利，也才有可能幫勞工爭取更大的福利。

七休一裁量基準只有三種例外。跨區就業勞工不分型態都有返鄉需求，七休一讓他們必須一天往返台北、屏東；各行各業勞工都有國外出差或會議，超過七天如何處理？

處在變動的環境下，人民需要的是可信賴的政府，提供安定的經營與就業環境，制定可落實的政策，而非製造不安。

（作者為企業經營者）