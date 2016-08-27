自由廣場》到底誰該上街頭？

◎ 蔣日盈

自新政府年金改革起，那群軍公教高所得者反對聲浪高揚，還要上街頭，理由不外是強調其在職時的貢獻，或是為了尊嚴。看在僅有微薄（或沒有）年金的人眼裡，忍不住要喊出「我們及我們的孩子為什麼要養這些人？」難道其他人對社會沒貢獻？不需要尊嚴？看樣子也該輪到年輕人上街頭了。

低所得者不見得是低能力。過去威權集團為鞏固其統治基礎，特別照顧其統治結構，而形成不公的制度。所以那群軍公教高官人格、能力不見得就高人一等。或許有人會說，戒嚴時期那種徵選公教人員不公的制度及現象已是過去，可是現在享用年金的那些人，正是那時順著威權體制進入公家體系的啊！

過去不少有能力的人，可能因為是白色恐怖受害者家屬，或身家調查有問題，或錄取名額分配等問題無法進入公家體系，只能遺珠在野，或流亡國外。而公務人員想要任高官，在那時代也須加入國民黨。具有這種投靠式性格的高官，難怪在職時受民脂民膏供養，卻只求自己好過不恤民瘼。現在退休了，又安領高額退休金、年金；不顧我們孩子將來的負擔，也沒看到第一線勞動階層，奔波在高危險工作環境，從來沒有人替他們加薪，也沒所謂升遷。平時能得溫飽已算滿足，哪有甚麼公教人員念茲在茲的退休、退休金這類待遇。

有空到處走走吧，高官們！看看那些年紀甚至比你們還大，卻還要推車撿破爛的人，你們曾為他們做過甚麼，高額年金領得安心？想想年輕人找不到工作，即使有工作也是窮忙一族，還得負擔你們的年金，高額年金用得安心？不要再說有甚麼貢獻，或是為了尊嚴這類話。多少小民為了賺點錢，整天哈腰、拉客、討好，卻還得繳稅養你們，你們好意思當大爺？

國家財政即將破產，長期受民脂民膏供養的軍公教高官們，難道不應該比其他人更在意？難道平時教導老百姓要禮義廉恥，你們卻不必遵守？難道只因為你們會考試（不一定會做事）就可以平步青雲到老死？難道你們的孩子要移居國外，不必負擔你們的高額年金？否則怎能找理由抗拒改革，還要上街頭？該上街頭的，應該是那些養不起妻兒，卻要養你們的年輕人吧？

（作者為台語教師）