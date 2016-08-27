自由談》美國人送給小英的大禮

美國人每逢台灣政權輪替都會送給大禮。馬英九上台，驚爆阿扁海外洗錢的資料；這次小英正在焦頭爛額之際，突然天外飛來兆豐金涉及洗錢被重罰一案，能不能挽回下滑的民調，就看新政府如何接招了。

從洪秀柱等人的激情反應，可以看出國民黨舊勢力最害怕的，乃是不當黨產的處理與調查。不當黨產就像黑幕，可能有買賣之間中飽私囊的弊端，也有不當挹注黨員參選的競選經費，甚至掛在別人名下遭吞沒，以及洗錢等一些狗屁倒灶的事，真的臭不可聞，小英只要好好調查，絕對會有很多天下奇聞爆開，勢必為低落的支持度加分不少。

兆豐金洗錢案的爆發，更是小英整頓舊勢力的天賜良機。小英上台至今，國營事業人事的更迭，不僅速度慢，且多數人選不孚眾望，有些部門還讓藍營人士繼續盤踞，坐享大肥缺。這種現象不要說綠營支持者看不下去，多數國人更是搖頭感嘆！

小英不想整碗捧去，營造朝野政黨和諧相處景象，但兆豐金事件卻是給了她整頓人事的正當性。有此尚方寶劍出鞘，那些賴著不走的老藍人，還不趕快收拾細軟走人？政權掌握在手中，什麼利器法寶都有，再不能調查出真相，公諸社會，展現新政府主控朝政的氣魄，就不僅會被藍營看扁，民眾也將大失所望。

小英不想別人用百日來檢視她的政績，但問題不在於時間的長短，而是遇到大事時的處理方式與反應，面臨重大的挑戰，才能看出執政者的能耐。不管百日、一年、兩年或整個任期，小英必須證明她能通過任何嚴峻的考驗，那才是爭取民心與歷史定位的關鍵。

（蘇多）