自由廣場》倒貼賭團 願賭服輸

◎ 林尚榮

做為五二○之後第一家倒閉的旅行社創世紀，會走到這一田地，「必然」大於「偶然」。創世紀的全名是「創世紀國際旅行社」，但它一點也不「國際」，產品只有一項：陸客團體在台灣旅遊、機票及訂房。

集中陸客是創世紀的最大風險？更精確的說法是它的獲利模式有問題，而這是惡性競爭追逐陸客的結果；也是過去馬英九求量不求質的策略或刻意放任下的惡果！換言之，如果用更健康、更有前瞻性的方式來經營，陸客來台會是另一番光景。

據報導，創世紀花大錢以倒貼的方式，向上海、天津等城市旅行業者購買「醫美團」，但團客消費力不如預期，虧損了五、六百萬，才導致後來的跳票兩百多萬。這種低團費、零團費、負團費的獲利模式，從團多團少轉變成在「賭」陸客能從口袋裡拿出多少錢來；既是賭，總會有輸的時候。業者稱此為「賭團」。

旅遊業是「經濟景氣」高度敏感的產業，但如果中國往後繼續把陸客來台當成政治操作的籌碼，專營陸客的台灣旅行社非得依附「非經濟因素」的起落不可，等同至少每四年或八年就要賭一次中國的喜好；如果這是行業的最大「量變」因素，無疑是有風險的「賭業」。

根據觀光局來台旅客居住地分析統計，最近三個月（五至七月），與去年同期比較，中國減少十三萬五千人次，但港澳增加三萬三，歐美增加兩萬，日本增加近五萬，增加最多是韓國的五萬八千（拒買韓貨的人也許可以轉換一下心情），一消多長之下，來台增加了近五萬人次。這是值得台灣業者和政府思考的現象。

面對困境，脫困之道是要把心思放在如何因應中國的無常、對岸業者的過度需索；或營運的多元化、差異化，來降低風險、提升競爭力。不過，這要比上街頭抗議難多了。 （作者為上市公司高階主管）