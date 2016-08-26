自由廣場》冷冷清清祖父母

◎ 張國輝

八月二十八日是國定的「祖父母節」，歷年的祖父母節全國僅少數的縣市有辦理應景性的活動外，大部分的地區都是在靜悄悄中度過。

民國九十九年教育部頒訂每年八月第四個星期日為「祖父母節」，但實施迄今卻很少國人知道我國有「祖父母節」，因這個節日是教育部配合「家庭教育法」所訂的，實施的對象以國中小學生為主，但八月第四個星期日是每年暑假將過未過的日子，學校要如何去展開宣導活動呢？

其他國家也訂有「祖父母節」，只是日期不同而已，如美國訂在九月的第一個星期日，俄羅斯則訂在十月的最後一個星期日，而波蘭將祖父母節拆成祖母節和祖父節，分別在每年的一月廿一和廿二日過節。

我國將農曆的九月九日重陽節訂為「敬老節」，而農曆的九月上旬約為國曆的十月中下旬，「祖父母節」若調整至十月，不但可以配合重陽節展開系列的敬老活動，學校尤其是中小學校要宣導或辦理相關的活動才有可能。

在即將實施長照2.0的時刻，長照政策的宣導十分的重要，而宣導社教最恰當的場所在學校；唯最怕的是選錯時間，「祖父母節」極具社教意義，為避免成為一再空轉的節日，不如另訂日期。

（作者從事社會工作）