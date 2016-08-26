自由廣場》許厝分校爭議 環境醫學證據力認知差異

◎ 郭育良

國家衛生研究院自102年起執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，發現橋頭國小許厝分校學童尿中硫代二乙酸TDGA的濃度高於豐安、橋頭、麥寮國小，更高於崙豐國小。TDGA乃氯乙烯單體之體內代謝物之一。氯乙烯之為人類健康疑慮，主要來自於總部設於法國里昂的世界衛生組織-國際癌症研究中心（IARC），該中心判定氯乙烯單體為第一級人類致癌物。同時，氯乙烯亦是石化業常見的排放物質。

此研究調查引發對於學童健康、環境保護及經濟發展之間的多方爭議。其實，數方都有其論點，但在環境醫學上，郤因所談問題其實在證據力層次之有所不同，造成各方困境。

環境醫學的證據，根據其證據力的大小，簡單以下表呈現

證據力 實際發現 案例

大小 （1）該疾病90%以上由環境所引起 石綿引起肺間皮癌，或起重機意外造成工傷骨折

（2）環境與疾病有關，增加一倍以上 各種職業相關疾病

（3）環境與疾病有關，增加20-30% 二手菸與肺癌

（4）環境與疾病有關，增加10%以下 PM2.5與心肌梗塞發作

（5）環境與疾病風險有相關性，且環境濃度超過法令標準值

（6）環境與疾病風險有相關性，但風險很低（如致癌風險在百萬分之一至十萬分之一之間），且環境濃度未達法令標準值 空氣中有致癌污染物，如氯乙烯VCM單體

（7）環境與人體內代謝物有相關性 102-3年國衛院研究發現許厝分校學童尿中TDGA高

不同程度的相關性，可採取行動即不同。（1）該疾病90%以上由環境所引起，受害者可以提告施害者；（2）環境使疾病增加一倍以上，可以申請勞保補償；（3）僅增加20-30%疾病風險的二手菸，必須提出警告，推動衛生教育，與公共政策，如餐廳禁菸；（4）增加10%以下疾病風險的空氣污染，公共政策與措施必須協助防護，如火力發電廠降載等；（5）環境與疾病風險有相關性，且環境濃度超過法令標準值，主管機關應推動減少排放來源，甚至可以到關廠等；（6）環境與代謝物有相關性，且與疾病風險有相關性，但風險很低（如致癌風險在百萬分之一至十萬分之一之間），且環境濃度未達法令標準值。很不幸的，要對付此狀況，至今尚無標準的操作程序。但推動減少民眾暴露，應是符合一般期望的措施。

至於處於（7）環境與人體內代謝物有相關性，則下一步應切實自空氣中採樣以了解環境濃度與風險的大小，為屬必要的措施。也就是去澄清：實際狀況是（6）環境濃度未達法令標準或是（5）環境濃度超過法令標準值。以求進一步應對的方針。

今主管機關所遇到的挑戰，即是空氣中可能有致癌物，人體內代謝物亦較高（可能與該致癌物有關，但尚未完全確定100%由致癌物而來），如上表之第（6）（7）項情形。由於牽涉到環境+人體，不確定性非常大，100%確定本就不可能，因此應推動儘量減少暴露之工作。但又無超過法令標準值的證據（尚未達上表第5項），可以對來源採取公權力。因此，在兩相夾攻之下，安排許厝分校學童做暫時性安置計畫，以儘量減少學童暴露量。這是在不得已之下的權宜措施。

因此主管機關之行動，其實是出發於預警原則（precautionary principle），希望能全力保護學童的萬全考量。正如環保署長李應元指出：「不能等10年、20年後小孩出現問題才後悔，那時就太慢。」

在經濟發展與環境保護之間，我們有許多要學習。而處理環境醫學上的問題，最難讓各方滿意。目前因尚缺標準的操作程序，使得居民有不滿的聲音。希望政府各相關部會間能儘快發展出標準操作程序，讓環境爭議減少，公共衛生保護達最大。

（作者為國家衛生研究院環境醫學研究所特聘研究員，全文見自由電子報）