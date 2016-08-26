自由廣場》遷校不遷廠 本末倒置

◎ 林文彬

雲林麥寮的許厝分校學童被驗出有罹癌風險，其中硫代二乙酸濃度偏高，並與氯乙烯廠有關，為此中央下令遷校。不過，學生家長仍執意留校，認為要遷就遷氯乙烯廠，否則全村一起遷。另縣府的煎熬可想而知，但基於學生健康考量，也只能先配合政策遷校安置，再速圖解決。

的確，未來該遷的是氯乙烯廠；絕不是本末倒置要在地的學生遷校。試問，遷校之後呢？住在那邊的人要不要也一起遷村？到最後中台灣還能住人嗎？屆時，污染源的罪魁禍首賠得起嗎？

雲林縣府早前以建設麥寮六輕將成「工商大縣」的大餅自豪，但事後衰敗的事實（包括人口不增反減，財劃分配不公，稅收、建設遲滯等）勝於雄辯；後改接以「農業首都」翻轉人心。但為時已晚，不只「雲嘉南國家濱海風景區」四不像，「雲」不如人；發展有機、無毒的精緻農業也因六輕的存在備受質疑考驗。現在，許厝的學童也要被迫遷校，雲林人的ＤＮＡ與污染履歷似已畫上等號，能不警惕？

此外，雲林長期受制於城鄉差距，例如向中央爭取經費總是以總額減個三成、四成作收，經費沒到位，常導致計畫做也不是，不做也可惜的尷尬窘境。學者專家又慣以台北的角度評量地方，以成本效益的眼光審核地方，地方難免永難翻身。

譬如高鐵虎尾站便被將本求利的減班；譬如地方的腳踏車道經費總被減到只剩整地鋪面；譬如地方的圖書館急著充實設備，中央評審卻還在高談闊論；又如火葬場這種現成的鄰避設施，不知珍惜，竟還任由地方獨自面對抗爭，而地方還傻傻地擴大服務，並自行想方設法逐年乞討式地爭取改善經費，其實中央不積極主動一次到位的改善，難不成要官逼民反，把它關掉算了。

這些都是中央以往重都會輕地方的舊思維，集權又集錢的舊沉痾所致。這次研究調查已是人命關天的問題，中央實應徹查汙染源元凶，除「強制」關廠之外，並應重罰賠償，還給雲林人一個公道正義。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）