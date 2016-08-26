自由廣場》兆豐還在隱瞞甚麼？

◎ 吳景欽

兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署裁罰一．八億美金，並被嚴厲指責兆豐高層對法遵機制及美國相關法規的忽視。而兆豐金卻在第一時間稱，是因退匯亦須加以申報的新規定，才會有疏忽未報的情況，這似乎隱含有因美、台法制不同，致誤觸法律之意。但如此說辭，實令人無法接受。

依據洗錢防制法第七條第一項，金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局申報，違反者，可處二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。而依據行政院金管會所頒佈的申報辦法，此一定金額就規定為五十萬元以上。

又為了防止洗錢者採取分次提存，以規避一定金額的申報，根據洗錢防制法第八條第一項，亦要求金融機構對於疑似洗錢的交易，亦得向法務部調查局為申報。而行政院金管會亦在申報辦法裡，詳列了疑似洗錢之情狀，以使金融機構能有明確的標準為依循。更重要的是，被懷疑為洗錢者，即便交易未完成，依據洗錢防制法第八條第一項後段，仍應向法務部調查局為申報。

故以此次兆豐事件來說，於五年間，竟有兩、三百筆匯至巴拿馬分行的帳戶遭退匯，其中有九十多筆未申報。兆豐的解釋理由，是認為未完成交易，故無庸申報，且以美、台法制不同來為辯解。但問題是，此等情事即便發生在我國，依據洗錢防制法的規定，亦得向調查局為申報，美國與我國法制，並無不同。若果如此，就讓人懷疑，兆豐高層不僅是對美國法制的忽視，對於台灣法制的無知，更到了無以復加的地步。

即便對法規的無知到了極致，但如此頻繁且密集的退匯筆數，兆豐高層難道毫無警覺性，抑或是有難言之隱？尤其是身為主管機關的財政部與金管會，時任官員於現今，仍堅稱毫不知情，是否在掩飾更大的犯行，雖不得而知，卻難逃監督怠惰、尸位素餐之指摘。凡此種種，皆亟待檢察機關儘速偵查與究責，免得最終又是由全民買單。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）