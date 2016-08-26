自由談》九三遊行若出事，警察難辭其咎

九三軍公教勞遊行行前記者會25日在台北舉行。（記者方賓照攝）

探討警察用槍案例，要依是非，而不是盲目瞎挺。須知「我愛凱撒，更愛羅馬」，引申言之，就是「我挺警察，更挺是非」。

年初，田姓少年開贓車逃給桃園警察追，警員下車開槍，一彈擊斃右前座的徐姓少年。警員說，因遭兩度衝撞，所以開槍。

但檢察官調查結果，對方根本沒有衝撞警方。

所謂衝撞，淪為說謊，已經構成誣陷。

萬惡如鄭捷，也須三審定讞，法務部長批准，才能依法槍決。

開贓車不對，逃跑也不對，但罪不至死，台灣不需要警察在街頭行刑，更何況遭誤殺的不是駕駛，而是乘客。

至於贓車內有幾個人？有沒有婦孺或無辜第三者？警員開槍時根本不清楚。

警員說他瞄準右後車輪，但子彈卻貫穿較高位置的右後車窗，再擊中右前座少年的後腦。從彈道看是水平射擊，而非朝下。這一槍究竟瞄準哪裡？真相只有天知道，抽絲剝繭後，可能還有爆點。

昨天上午，遊覽車司機包圍交通部，儘管有兩百警力，配備盾牌，佔據易守難攻的地利優勢，居然被廿名司機輕易突破，其中三人更搭電梯直闖十九樓的部長室，真是不可思議。

難怪交通部官員怒斥「警察放水」，但這不能怪基層員警，因為兵隨將轉，要強硬或軟弱，底下全看指揮官的意思。

新政府調查此事，須持平客觀，應先了解指揮官的平日作風。

倘若過去就是「以和為貴」，那他昨天只是一以貫之。

倘若向來鷹派作風，昨卻搖身變成鴿子，這就反常。究竟是倦勤？心中有藍綠？或其他原因？都應查明，也讓他有自我辯護的機會。

但這是警訊，九月三日軍公教人員大遊行時，警方能否勝任勤務？令人擔憂，屆時若生變，台北市警察局長、警政署長如何擔待得起？（莊榮宏）