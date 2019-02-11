自由開講》在你沒注意到的地方 宗教正一點一滴入侵孩子的教育

◎張明旭

在〈【晨光幫幫忙】家長同盟會〉這篇熱血爸爸撰寫的故事中，尉遲秀緩緩的訴說，道出了許多第一線教育工作者、家長以及學生的擔憂...



《教育基本法》第6條明文規定：「教育應本中立原則。」特別是在宗教與方面，學校教育不應強加特定宗教信仰於學生身上；但事實上，在許多人沒有注意到的地方， 宗教正一點一滴入侵孩子的教育！許多特定宗教人士與團體，針對晨光時間、彈性時間、課後輔導等時段，向學校「承包」孩子的教育，在「老師皆不在教育現場」的這些時間，披著故事、音樂、公民教育、品德教育、禮貌教育的外皮，實際上卻在灌輸特定宗教信仰，甚至團體有些還會夾帶許多錯誤資訊、特意曲解性平教育、傷害孩子的健康發展，像是眾所週知、帶有強烈基督教背景的彩虹媽媽與得勝者協會！



宗教信仰並不是不能提，但這不該藉由學校課程強行灌輸，試想，如果一個小孩生長在佛教家庭、自身也是佛教徒，但卻被牧師賈課程之名要求背誦聖歌、被要求拿著守貞卡發誓「我發誓我會拒絕婚前性行為，否則我就會下（基督教）的地獄」。而學生一但拒絕這些團體「老師」的要求，立刻被加以「關切」，連反對的空間都沒有。試問，對於學生來說，這樣的環境真的公平嗎？這樣的校園生活會快樂嗎？這樣的校園對於所有學生來說，真的健康正向嗎？真的是能讓孩子自在做自己的嗎？

《教育基本法》第6條明文規定：「教育應本中立原則。」特別是在宗教與方面，學校教育不應強加特定宗教信仰於學生身上；但事實上，在許多人沒有注意到的地方， 宗教正一點一滴入侵孩子的教育！（資料照）



這半年來我們也不斷收到家長們的求助與詢問：

「那個彩虹媽媽真的沒有問題嗎？為什麼他在教我孩子唸聖經？還說同性戀都是罪惡要避免的？」

「那個得勝者到底在做什麼？他用什麼爛蘋果教學，害我女兒回來一直發抖一直哭？」

「為什麼我的孩子拿著一張守貞卡跟我哭說他會下地獄、會爛掉，這學校到底在幹嘛？」

「為什麼我孩子必須要背誦上人的話？還要抽考？我們家都是基督徒，我們連自己信仰的權利都沒有嗎？」

「為什麼孩子說他們今天在教授韓國牧師的課程，而且內容聽起來很怪，有點像基督教又不太像？」



面對這個愈來愈大且完全不符合教育理念的嚴重問題（而且這些「課程」進行時，幾乎都沒有老師在現場瞭解情況），希望大家共同關注，反映給各地教育主管機關，要求其改正，校園並不是傳教的所在！學生教育不該被宗教入侵！



註：如果有相關資訊，也歡迎提供給本平台，讓我們共同守護完整性平教育與良好的學習環境

（性別平等教育大平台專案經理）



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