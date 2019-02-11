韋恩的食農生活》洗腎是泡麵惹禍？

事實上，食品添加物都是經過政府審核，對品質與劑量都有嚴格規範，只要合法使用對人體不會造成任何傷害的。

韋恩的食農生活

香港資深男星吳耀漢是許多五六年級生小時候看港片的共同偶像，他曾經以與洪金寶、曾志偉、秦祥林、鍾楚紅等合作的「五福星」大受歡迎。現年79歲的他最近透露因為腎衰竭，現在每天都要「洗肚」（洗腎、腹膜透析）治療。

據香港《蘋果》報導，吳耀漢透露因為過去拍戲長時間吃泡麵等食物，前幾年健康檢查才發現腎功能僅剩2成，必須開始洗肚，慶幸的是不會有立即的生命危險。（資料照）

只是他自己認為是年輕拍戲時吃太多快餐、泡麵、排餐等等的影響很大，韋恩覺得未必是這樣，尤其是怪到泡麵頭上實在過於武斷，根源可能來自大家錯誤的印象。

韋恩之前就提過，台灣常用洗腎對食品添加物或特定食物進行汙名化，其實是沒有根據的都市傳說。真相是台灣腎臟醫學會提到，造成洗腎原因的前4名是：

1.三高（高血壓、心血管疾病、糖尿病）

2. 肥胖（飲食西化）

3. 高齡化

4. 吃來路不明的藥。

所以並沒有食品添加物啊！？事實上，食品添加物都經過政府審核，對品質與劑量都有嚴格規範，只要合法使用對人體不會造成任何傷害的。如果硬要說泡麵跟以上原因也是相關，算是太間接的臆測。



韋恩在此有感而發，道聽塗說來的說誤的資訊，讓人受到錯誤的影響，會作出錯誤的判斷，提醒大家不可不慎。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 洗腎是泡麵惹禍？

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