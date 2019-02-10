自由開講》為何只有「五隻羊」腦糊塗？

展昭

國防部亞太助理部長薛瑞福表示美國會持續執行《台灣關係法》，對台軍售。國民黨團書記長吳志揚今表示，《台灣關係法》應該是保衛台灣民主、法治社會的法案，希望美國不要因為兩岸關係緊張，可以從中獲取利益，反而成為介入兩岸關係的角色。國民黨發言人還警告小英訪美勿搞小動作。



國防部亞太助理部長薛瑞福表示美國會持續執行《台灣關係法》，對台軍售。（中央社）

網友冷嘲熱諷他說：「過去的國民黨親美反共，現在的國民黨反美親共！」「說～五隻羊，共產黨給了你多少好處？？」「舔共的嘴臉令人做噁」「台灣：讓我們坐下來好好談；中共：你家是我的，不從就打，沒得談」「不敢叫想砍你的鄰居放下屠刀，反而請別人不要從賣你盾牌中牟利，中共的屎尿吃多了果然腦會殘！」

網友所說可是一針見血，為何只有「五隻羊」腦糊塗？現在不靠美國，沒有實力，誰跟你良性對話？遮住名字，還以為是中國共產黨的發言人呢？果然國共一家親！難不成現在關係緊張是我們要反攻大陸了嗎？國民黨真是專門阻礙台灣發展的絆腳石。難怪許多人說，國民黨不倒，台灣不會好；國民黨一倒，台灣鐵定好。'

國民黨團書記長吳志揚。（資料照）

以前國民黨迫害台灣人，如今國共兩黨聯手威脅台灣人，為何還有人支持這種爛黨？如果不是小英不會用人，會這樣嗎？

（教師）



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