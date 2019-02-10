自由開講》「以核養綠」無法撼動「非核家園」

◎呂錫民

經濟部農曆新年前重申政府能源政策，核一停役，核二、核三不延役，核四不重啟，燃煤發電酌減，綠電與燃氣維持增加。總而言之，「以核養綠」公投結果，無法撼動蔡政府推動「非核家園」或「能源轉型」的決心。

經濟部長沈榮津強調，續用核電也難以補足火力缺口。（記者黃耀徵攝）

台灣—位於西太平洋亞熱帶的一個中型島嶼—具有發展太陽能、生質能、風力、地熱、水力等各種再生能源的豐沛潛力。科技部曾經作過評估，台灣再生能源蘊藏量共有約194GW，相當於2017年全國發電容量49.75GW的4倍。跟據國際能源專家馬克‧雅各布森（Mark Jacobson）公佈數據，台灣是2050年前，具有以低成本再生能源100%供應電力與能源的國家之一。

基本上，台灣傳統能源有限，目前有超過97%能源供應來自國外進口，主要來自政治不穩定的中東地區，能源安全問題堪憂，發展自主性能源是台灣政府首要能源政策。再生能源開發不僅有助於能源供應的獨立性，還能實現經濟發展和環境保護的目標。

然而，由於化石能源具有生產特別便宜電力的優勢，再生能源在台灣尚未充分發展，缺乏市場競爭力是其中主要原因。與此同時，再生能源固有的四個缺點：能量密度低、發電成本高、電力供應不穩定、以及再生能源當前成本仍高於化石能源等等，這些都是需要首先克服的發展障礙，才能讓再生能源在國家能源結構中保有重要的一席之地。

政府為突破這些障礙，採取若干措施，包括提升技術水平，制定必要政策，協調各階層級合作，進行全面化推動等等。2009年中央政府頒布「再生能源發展條例」，依據條例授權內容，政府實施「躉購費率（Feed-in Tariff, FiT）」，在可獲利的機制下，鼓勵民間安裝再生能源電力系統，出售剩餘電力給電力公司。

在諸多再生能源項目中，風能和太陽能發電技術相對成熟，是短中長期主要發展項目。在中期，即2025年以前，再生能源發電總容量達27,363MW或20%占比。其中台灣海上風電發展潛力無窮，政府擬訂實際安裝量將從目前的零成長到2025年的5.5GW。

王功風力發電區。（記者陳冠備攝）

台灣確實擁有豐沛再生能源，但仍需政府努力作為、堅定決心，配合民間熱情參與，在天時、地利、人和三大條件下，方能達成全面開發、能源轉型等政策目標。

（工研院能環所前研究員）

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