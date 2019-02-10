文青別鬼扯》防疫靠籤運？！

話說最近大家都在吵國運籤的問題。看到大家可以為了幾句話而吵翻天，抽不出國運籤還能被詮釋為「無籤無卦」，鬼王還真覺得不可思議，感覺起來鬼界比你們人界還更重視科學理性邏輯。

但眾多國運籤中，鬼王覺得最屌的該算是蘆洲湧蓮寺這支籤了。這支籤內容為何，並不重要。重要的是，廟方居然能從這支籤中推測出，「豬瘟會被控制，不會侵台」。

（網路新聞截圖）