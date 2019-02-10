文青別鬼扯》防疫靠籤運？！

文青別鬼扯
話說最近大家都在吵國運籤的問題。看到大家可以為了幾句話而吵翻天，抽不出國運籤還能被詮釋為「無籤無卦」，鬼王還真覺得不可思議，感覺起來鬼界比你們人界還更重視科學理性邏輯。
但眾多國運籤中，鬼王覺得最屌的該算是蘆洲湧蓮寺這支籤了。這支籤內容為何，並不重要。重要的是，廟方居然能從這支籤中推測出，「豬瘟會被控制，不會侵台」。
（網路新聞截圖）
當宮廟都能插嘴非洲豬瘟問題時，你們知道這代表甚麼意義？這代表防檢局可以廢了，機場米格魯可以放生了，餐廳、學校和部隊可以直接在旁邊圈塊地，用自家廚餘養豬了。
當然，廟方最好連今年菜價走勢、禽流感疫情、營養午餐農藥檢測結果都能好好預測一下，只要多預測一些項目，我們甚至連農委會都可以廢了。
當宮廟都能插嘴非洲豬瘟問題時，你們知道這代表甚麼意義？這代表防檢局可以廢了，機場米格魯可以放生了！檢疫犬示意圖。（資料照）
不過，這種毫無任何科學依據的傳統民俗性迷信，還不是最可怕的。我們日常生活中，有更多包裝知識糖衣的迷信充斥於網路與長輩文中。例如：堅持各種殘留都要「零檢出」，認為無任何添加物的食品才是安全的，深信有G與天然的最好，拒絕為孩子施打疫苗，放山雞才沒打生長激素。
怪力亂神型的迷信固然可笑，但還不太可怕。麻煩的反而是各種包裝知識糖衣與商業利益的鬼扯，那才是罪惡的淵藪。
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