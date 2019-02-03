胡，怎麼說》狗去豬來，狗尾續豬，豬狗不如...

狗年將盡，豬年將到，新科市長、縣長，狗年上任，到了豬年，還把自己的無能、把自己上任後搞出的爛事，推給前朝以圖卸責，硬要從狗年尾續吵到豬年頭，那就不但會變豬頭，更恐會落得豬狗不如哦！



豬、狗都是人類的好朋友，近來防範非洲豬瘟來襲，「護國神犬」在機場、港口守護「豬朋友」，人人都要立正，敬禮！

台中市長盧秀燕（中）上任後，花博接連出狀況，市府將責任推給前朝「交接不清楚」，立馬被打臉，因為主要負責花博事務的官員都續任，有的還升官，沒有交接不清楚的問題。（資料照，記者張菁雅攝）

最會耍東搞西的不是狗、也不是豬，而是掌握權力有兩個口的官。這裡要談的就是，狗年得意、當選上任的官爺們，去年1124當選、1225就職，到狗年終了，上台也有40多天了，卻見，在狗年尾巴，竟把出包的事，猛往前朝身上推，引發不少新朝官與前朝官的口水大戰。



公共政策有其延續性，新官上任，權力移轉，大權在握，不想延續，新人新政，當然可以，但是，自己的決定自己負責，天經地義。



新手上路，剛開始對施政不熟，在狗年時或可諒解，但到了豬年，如還是在搞「卸責大法」就不可原諒，不但會被看破手腳，人民更會看不下去，可能落得「豬狗不如」！



狗年、豬年交替之際，只舉台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、彰化縣長王惠美的三個例子。



台中市花博，新舊朝爭議內容就不再重述，盧市府團隊將責任推給前朝「交接不清楚」，立馬被前朝林佳龍團隊的卓冠廷等打臉，因為主要負責花博事務的官員都續任，沒有交接不清楚的問題，只有新上任的盧團隊沒進入狀況問題。



真正問題應在盧秀燕競選當時的政見花博「免費」，漫天喊價，上任後收不了篷，但是，推給前朝既無法卸責更無法解決問題，盧團隊應該直接面對，坦承政見跳票，並好好辦花博。



高雄市韓團隊上任後與前朝爭議更多，這裡只談高雄燈會一項，韓國瑜上任後，認為前朝的不好，將花燈地點從港邊改到金銀河（愛河），並重新設計。金銀河燈會引發諸多批評，但韓國瑜的決定就該負起全部責任，韓團隊為反擊批判者，硬扯到來高雄拚選舉，那就扯太遠意圖卸責。

韓國瑜上任後，認為前朝的不好，將花燈地點從港邊改到金銀河（愛河），並重新設計，引發諸多批評，但韓團隊為反擊批判者，硬扯是來高雄拚選舉，根本是意圖卸責。（資料照，記者黃旭磊攝）

其實，韓流、韓粉本就見韓就捧、為韓造神，對蓮花柱等「韓式美學」，一定喜歡得不得了，就好好去朝拜；而認為大年大節見了那些燈柱及造景等恐會觸霉頭的人，那就千萬止步就好！



彰化縣長王惠美上任後頻喊窮，認為前任魏明谷太會花、留下財政大洞，但經查，民進黨的魏明谷一任的債務多了30億，比起魏的前任國民黨的卓伯源2任多102億債務好很多。彰化縣財政一向不好，但也沒最糟，如要怪前朝，那麼，要怪的可就多了，王惠美最該怪的就是她所屬的國民黨。



狗年的事狗年畢，豬年還有豬年事，豬年尾巴的2020年初，總統及國會合併大選結果就揭曉了，且看屆時是誰家天下？



農曆新年，不要說粗野的話，祝大家豬年諸事大吉！

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