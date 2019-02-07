Mygopen》手機螢幕碎了，15分鐘修復？...無效還可能會弄壞手機！

這個會讓人易產生誤解的影片，是內容農場文章引用 Indiegogo 集資平台 Glass Glue 產品的照片和影片！根據國外各種類似產品的試驗，裂痕並不會完全消失，重要的是如果沒弄好，修補液很可能會滲入而傷害到下方的觸控元件。

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你 LINE 收到內容農場傳「手機螢幕碎了，別急著花錢換屏」、「用這招15分鐘修復」這樣的文章訊息嗎？說透過玻璃膠、刮片、紫外線燈就能自己將手機螢幕修復，這樣的工具和材料要去哪裡買呢？效果又是如何呢？事實上效果可能沒有你想像這麼好，而且不小心可能會傷害到螢幕下方的觸控元件，得不償失。

手機螢幕15分鐘修復的謠言

原始謠傳版本：

手機螢幕碎了，別急著花錢換屏！用這招15分鐘修復，別再白白花冤枉錢了



一不小心，手機掉地上。哐當，碎屏了，先別急著拿出去修，畢竟市場上修理碎屏的價格大概是手機價格的三分之一左右，換個螢幕花費可真不少，不如先試試下面這個方法，或許能幫你省下一大筆錢呢~



玻璃膠、刮片、紫外線燈



步 驟：



1、首先確保手機關機，將玻璃膠塗抹在碎裂的螢幕上（如果有注射器，用注射器能夠塗抹得更均勻）。





2、用刮片將玻璃膠均勻塗抹在螢幕上，留下薄薄的一層玻璃膠。







3、用紫外線燈照射螢幕10-15分鐘，讓膠水固化。







來看看成果吧~不僅裂痕沒有了，螢幕還比以前更堅固了呢。

相關影片：

謠言破解說明：

內容農場文章引用的是 Indiegogo 集資平台 Glass Glue 產品的照片和影片，根據國外各種類似產品的試驗，裂痕並不會完全消失，重要的是如果沒弄好，修補液很可能會滲入而傷害到下方的觸控元件。

這樣的原理，主要是透過被稱為 UV 膠的膠水，藉由紫外線來引發光化學反應，造成膠水中的單體聚合、交聯、接支而使其由液態轉化為固態。



正確闢謠解釋：

儘管這款在集資平台 Indiegogo 推出名為 Glass Glue 的手機螢幕修補工具，號稱只要 15 分鐘就能簡單的 DIY 修補手機螢幕玻璃，從影片上看起來沒有裂痕，並且增加堅固度。

當時這個集資案在一個月後隨即下架，根據跟著鄭大師玩科學的說法：縱使 UV 膠固化後有很高的強度，但如影片中示範敲擊所產生的震波還是會傳到下層的玻璃層，那一層玻璃既然先前會摔裂，怎麼可能會在這次的敲擊不裂呢？

實際上根據資深 3C 編輯大衛的建議，要是裂痕太深，很可能讓修補液滲入傷害到螢幕的觸控元件，到時候可能要花更多錢來修手機，使用類似產品時真的要小心，並且評估破裂狀況是不是適合使用。

資料來源：跟著鄭大師玩科學 - 三星砸核桃



資料來源：Indiegogo - Glass Glue

本文經授權轉載自Mygopen 手機螢幕碎了，15分鐘修復？...無效還可能會弄壞手機！

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