自由開講》莫非「光頭魚」就是靠這些爛招取勝？

莫非韓國瑜就是靠這些爛招取勝？（資料照）

◎趙子龍

去年9合1選舉前，各種選戰謠言滿天飛，調查局資通安全處共查獲2件意圖擾亂選情的案件，其中1名嫌疑人竟是已退休的高雄市警局三民二分局劉姓前副分局長。

劉男涉嫌在LINE群組轉貼，以「民『王』進步黨中央黨部主席蔡英文」名義發文的偽變造函文，宣稱唯恐「影響蔡總統連任，故應禮讓韓國瑜當選市長」，被依違反公職人員選舉罷免法「意圖使候選人當選或不當選罪」，函送高雄地檢署偵辦。

身為前副分局長，居然知法犯法，可說是罪加一等，其月退應該取消，至少減半才對，否則如何跟全體納稅人交代？納稅人會同意養這些爛人嗎？難怪有人說，以前許多警察都是國民黨違法亂紀的幫兇。如以前陳文成事件怎麼說？當其家人去報案時，當時警察局是甚麼態度？

另一案是待業中的朱姓男子，涉嫌於臉書「韓國瑜後援會」上，發表恐嚇民進黨副秘書長徐佳青及趙天麟等7名立委之圖文，2案均已函送雄檢調查。

這可是美麗島事件的翻版，因為許多人相信，國民黨刻意找一些地痞流氓偽裝成示威人士，以棍棒毆打憲警，嫁禍於人，蓄意抹黑這些民主示威人士，讓當時國府找到鎮壓藉口。據說當年阿扁與謝長廷等辯護律師，在美麗島大審期間，屢屢遭受不明人士恐嚇，電話也常遭受監聽。

莫非「光頭魚」就是靠這些爛招取勝？

（教師）

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