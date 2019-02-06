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法操》【過年看電影】《刺激1995》：受刑人為什麼應該享有基本人權？

監獄存在的目的是什麼？是為了矯治這些人？懲罰這些人？還是只是為了隔離這些人？當我們希望這些受刑人能夠順利地回歸社會，而不是在司法系統中一再徘徊。那麼監獄的體制、規範、人權就是我們該去關注的！
作者： 法操FOLLAW
2019-02-06 12:00
 | 2019-02-06 12:00
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《刺激1995》The Shawshank Redemption（圖：取自網路）

法操司想傳媒

一個人犯罪後，該過怎麼樣的生活？犯罪者在監獄中，就該在監獄中被迫接受不合理的紀律？被虐待？被侮辱？被活活打死？被迫活在懼怕當中？或許會有人認為，當他犯罪侵害他人人權時，他就不配也不該享有人權！但大家能夠想像，沒有人權的生活嗎？

《刺激1995》講述一名銀行家安迪（提姆·羅賓斯飾），被誣陷謀殺妻子與妻子的情人，法院判處無期徒刑，進入肖申克監獄服刑的故事。改編自史蒂芬·金的原著作品《麗塔海華絲與蕭山克監獄的救贖》，以瑞德（摩根·費里曼飾），這位待在肖申克監獄超過20年的受刑人，用第三人的角度，敘述著安迪進入獄中的種種生活。

入獄第一個晚上 就有獄友被獄警活活打死

安迪進入獄中的第一天，監獄中的獄友，就開始打賭猜測這批新生中，誰會在今晚崩潰。

「第一晚是最難熬的。他們會讓你像剛出生時一樣光著身子排隊走，你得忍受除虱的鬼東西撒在身上帶來的灼燒感和近乎失明的感覺然後他們把你關進牢房，緊緊關上門時，你就知道這是玩真的了。眨眼間，整個生活都被毀了。你一無所有，除了餘生的時間來思考。」─The Shawshank Redemption

而就在這夜，一名新生承受不了一天的壓力，哭喊求饒。換來的，是獄警的一陣毒打，被送到醫務室但卻因為醫護人員早就下班，無人救治而死。但這位新生的死，並沒有為施暴的獄警帶來任何麻煩。

似乎沒有人在乎一個人就這樣被打死。在肖申克監獄，獄警動用私刑的情況是十分常見的。獄警代表著監獄這個小型社會中絕對的權威，面對這樣的權威，只能服從，因為只要稍有閃失，可能就會變成下一個獄警棍棒下的可憐蟲。

體制化 讓人懼怕石牆外的社會

安迪在獄中度過15年歲月後，一位負責監獄內圖書館理的獄友布魯克斯，這位一直受到大家尊敬的老人家，突然拿著刀架在獄友脖子上想要殺了他，大家認為布魯克斯瘋了，但同樣已經待在獄中很久的瑞德卻語重心長地說到，布魯克斯沒有發瘋，他只是被體制化。

「這些牆很有趣，一開始你討厭它；再來你習慣它；最終你會發現自己不得不依靠它而生存。這就是體制化。」─The Shawshank Redemption

布魯克斯會做出這樣的舉動，是因為他的假釋申請被核准了。布魯克斯已經在獄中待超過50年的老人家，他在獄中是一個受人尊敬、受過教育、很重要得一個人。可是他在外面的社會，他什麼都不是！所以他想要犯錯，繼續待在獄中。但布魯克斯仍然被假釋出獄，住在輔導機關給的房屋中，接受輔導機關給予的工作。假釋一段時間後，布魯克斯寫信給安迪和瑞德，信中透露他內心的絕望與恐懼，最後，他在自己房間內上吊身亡。

《刺激1995》The Shawshank Redemption（圖：取自網路）

恐懼束縛著你的心靈，希望釋放著你的心靈。

安迪在獄中代表著自由與希望，他利用他的專業，協助獄警節稅、幫典獄長洗黑錢。讓他在獄中得到不同的待遇，他為獄友爭取到某日的黃昏午後，在屋頂上暢飲幾瓶冰的啤酒的特殊待遇；他被保護免於受到一直想侵犯他的三姊妹騷擾；他被允許對外寫信，爭取在獄中建置圖書館讓獄友考取正式學歷；他甚至還趁預警去廁所時，將他鎖在廁所中，在獄中撥放費加洛的婚禮（雖然撥放音樂這件事，讓他受到不小的懲罰），但他帶給獄友的，是不一樣的希望感受，讓大家能夠短時間體會到和一般人一樣的生活。

從影片中，我們並不知道安迪的這些獄友，是犯下什麼樣的惡行而入獄。但在沒有任何有色眼光下，我們更可以用更單純的角度去體會，這些人是怎麼在這樣體制化的小社會中生活，而當他們習慣這樣的生活後，他們要再次回到社會中，除了會受到歧視外，他們也很難再次融入外界的生活。

雖然在監獄中，他們仍然照著規矩，有電影欣賞的時間、有讀書的時間、有放風的時間，出獄後，矯治機關也提供住宿和簡單的工作給更生人，但這些只是考核的一個項目，還是真的希望能夠矯治這些犯罪者，讓他們可以回歸社會呢？

就像瑞德在最後一次假釋的詢問中所述：

「我無時不刻地對自己的所作所為深感內疚，這不是因為我在這裡（指監獄），也不是討好你們（指假釋官）。回首曾經走過的彎路，我多麼想對那個犯下重罪的愚蠢的年輕人說些什麼，告訴他我現在的感受，告訴他還可以有其他的方式解決問題。可是，我做不到了。那個年輕人早已淹沒在歲月的長河裡，只留下一個老人孤獨地面對過去。重新做人？騙人罷了！小子，別再浪費我的時間了，蓋你的章吧，我沒什麼可說的了。」─The Shawshank Redemption

監獄存在的目的是什麼？是為了矯治這些人？懲罰這些人？還是只是為了隔離這些人？當我們希望這些受刑人能夠順利地回歸社會，而不是在司法系統中一再徘徊。那麼監獄的體制、規範、人權就是我們該去關注的！

本文經授權轉載自法操 【過年看電影】《刺激1995》：受刑人為什麼應該享有基本人權？

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