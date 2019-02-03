法律白話文小學堂》那些韓劇教我的事—為什麼保護妹妹的金濟赫會被判入獄？

這部戲的劇情大綱是在描述國民棒球英雄金濟赫跟他的好友李俊昊，以及他意外入監一年間在監獄裡生活的故事。整體來說，還算是一部蠻溫馨又微灑狗血的監獄故事，又帶點真實生命裏頭的無奈和編劇用心埋下的幽默梗，算是一部黑色幽默喜劇。

◎江鎬佑

又到了過年期間，要看的韓劇堆積如山，最近打開NETFLIX追了部很好看的韓劇，是2017年出版的《機智監獄生活》。

《機智監獄生活》劇照（照片來源：tvN 슬기로운 감빵생활官方臉書）



這部戲的劇情大綱是在描述國民棒球英雄金濟赫跟他的好友李俊昊，以及他意外入監一年間在監獄裡生活的故事。整體來說，還算是一部蠻溫馨又微灑狗血的監獄故事，又帶點真實生命裏頭的無奈和編劇用心埋下的幽默梗，算是一部黑色幽默喜劇。



因為已經是一年多前的韓劇了，我想來爆大家雷應該是沒問題……



《機智監獄生活》在第一集的時候就介紹了男主角入獄的緣由。在一次偶然去拜訪妹妹時，發現有人要性侵他妹，然後他制止了那名崔姓男子後，為了逮捕他追了出去。在兩人搏鬥時，正當男主角金濟赫快被掐死之際，抓起旁邊的獎盃朝崔某用力敲了一下，於是他就因防衛過當，被判了一年刑期。



大家也許會好奇：為什麼明明是把壞人打倒，還要被處罰？

在兩人搏鬥時，正當男主角金濟赫（前）快被掐死之際，抓起旁邊的獎盃朝崔某用力敲了一下，於是他就因防衛過當，被判了一年刑期。（照片來源：tvN 슬기로운 감빵생활官方臉書）

正當防衛的緣由

過去有很多地方尚未形成國家，或者國家的力量沒辦法介入，個人為了要保護自己的安全和權利，只好靠自己的武力去捍衛，這樣的捍衛說實在的就是「以暴制暴」。

當現代國家逐漸形成後，國家把每個人可以對彼此使用暴力的權力都收了過來，不再允許人們可以私自使用武力報仇，而國家成了唯一可以正當使用暴力的單位。因此，也只有國家可以執行法律、正義，可以抓人、關人、扣押財產、槍斃罪犯。

所以不管是戲中憤怒的金濟赫，或是保護孕婦的老公，暫且不考慮原因的話，其實都做了一個傷害對方的行為，是個私人的暴力行為。

然而國家的力量有限，一般來說，除非是極權國家，否則國家沒辦法派警察駐守在每一個人家中，或常常在每個人身邊幫人民捍衛權利。於是，當人民的安全和權利即將受到侵害，生命或身體的損害迫在眉睫時，此時國家只好允許私人基於保護自己對別人使用暴力，或犧牲別人利益，而這也是大家耳熟能詳的「正當防衛」以及「緊急避難」。

兩者的不同在於，因為正當防衛的對象有先實施一個非法的行為，所以不用去考量自己所實施的暴力行為是否是最後（不得已）的手段。

正當防衛的界限

因此，只有在這種當下非常急迫的情況，國家才會允許私人「有限度」地使用暴力，肯認這樣的行為是「合法的暴力行為」。

為避免大家濫用「正當防衛」跟「緊急避難」，所以不管是「正當防衛」或「緊急避難」的適用，都限縮在當下非常緊急而且手段不能過當；而是否過當則依照當下的情境去判斷。

舉例來說，大雄欠技安錢，技安跟大雄討債，討到一半心理不耐煩，拿出西瓜刀要砍大雄。大雄見狀立刻反擊，不僅空手奪白刃，還把把技安砍傷，技安邊烙跑邊跟大雄嗆聲，大雄不爽追上去多砍了幾刀，結果技安就掛掉了。



舉例來說，大雄欠技安錢，技安跟大雄討債，討到一半心理不耐煩，拿出西瓜刀要砍大雄。（網路）

在上面這個例子裡，大雄把刀搶下下來之後，技安已經不能夠傷害大雄，在那個時間點已經沒有非常緊急，可是大雄卻持續砍技安，甚至把技安砍死就明顯過當了。

不管是談戀愛或是正當防衛，timing是最重要的！金濟赫或是例子裡的大雄，雖然動機不太一樣，但為了保護妹妹或為了自己，都做了「暴力行為」。

Timing最重要，不論是實施暴力的當下，或認定暴力的情狀

可是像戲裡的金濟赫，當他已經保護了妹妹讓她免於遭受性侵害，那他後續追打並與崔某互毆的部分，就跟大雄一樣是在沒有很緊急的情況下做的暴力行為——timing不對！所以追打的部分，不能算是「正當防衛」。

在這種情況中，法官所在意且影響認定的timing就更重要了。不管是戲裡的法官或是台灣之前奪棒案的判決，法官往往都受到事後被告造成的結果（如死亡或重傷）影響，而認為當下所採取的防衛行為逾越限度，而不是基於被告當下所面臨的危難情況，甚至因為過當的結果，反過來要求被告要考慮當時是否已經實施侵害最小的手段。

在戲中，二審的時候，金濟赫本來認為有機會被判緩刑的他，卻也因為崔某在當天剛好死亡，所以法院維持了原審的判決。

《機智監獄生活》劇照（照片來源：tvN 슬기로운 감빵생활官方臉書）

這幾年台灣剛好有也有一個類似的案例。一對夫妻回家後發現家裡有小偷，然後老公就徒手把小偷幹掉。在台灣，結論上也是認為防衛過當，不過相對於戲裡的恐龍法官，台灣的法官的量刑就合理多了，雖然都認定過失致死，但在台灣的情況是，第一審判了三個月、二審判兩個月，而且都可以緩刑。

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