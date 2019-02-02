Lin bay 好油》台灣農業迎接偉大的「大補貼時代」

補貼是一種手段，的確各國政府都會採取補貼來協助農業，但要問的是，我們發了這麼多的補貼，農業真的有提升嗎？還是向下沉淪？還是政府終於認清無法實質提升專業農民收入，只好靠補貼提升，讓自己說的180萬所得的政策達標，反正拿政府的錢也是收入之一？

Lin bay 好油

「想要我的補貼嗎？想要的話，可以全部給你，去找吧！我把所有的財寶都放在田裡了。」

於是農友為了龐大的補貼，紛紛走向「偉大的農田」，讓農業迎接「大補貼時代」！

聽起來很好笑，但不要笑，這是發生中的事實。

想要補貼嗎？（圖：網路）

民進黨執政後公佈新農業推動方案，裡頭洋洋灑灑的寫了十大重點政策等各種膨風，說要在2020年前創造農業就業人數達37萬人次、提升糧食自給率達40%，增加農業產值達434億元，農產品海外新興市場出口占比達57%，雖然還有一年的時間，這些政策如無意外，應該是全數跳票。

但這一堆都白紙黑字說出口了，如果註定是要跳票，那也只能轉往最簡單的方式避免被檢討，那就是拼命發補貼。

大補貼時代

中興大學陳吉仲特聘教授在2011年說：執政者不解決「結構性問題」，動輒喊出補貼價格，反而導致政府與消費者都在付更多錢，卻無法真正造福農民。 以前陳吉仲較受講的話現在不知道陳吉仲主委聽不聽得進去？但那不重要，重要的是現在到底有哪些補貼？

過去轉作有補貼，以往大（黑）豆、硬質玉米一公頃補貼45,000元，但這個數字實在太少了，所以補貼改成6萬。

轉作作物獎勵標準表。（資料來源：農委會）

有機種植面積一萬公頃的目標辦不到沒關係，改成有機加友善農業一萬公頃總可以吧，於是大量補貼有機和友善農業，只要願意從事友善農業的農民，每公頃可以補貼3萬，從事有機農業每公頃補貼4－9萬，最多一塊田每公頃6年可以補貼到36萬。

有機及友善環境耕作補貼。（資料來源：農委會）

甚至陳吉仲主委覺得農民只領老農津貼實在是太寒酸了，未來還要再增加農民退休年金，讓農民每個月可以領到破萬元，這樣才叫做大補貼。問題是，老農年金的確照顧到部分的老農，但更多的是利用制度的缺失來詐領老農津貼的人，農委會不好好想辦法解決制度的缺陷，反而還要發更多錢，難道是嫌一年發五百多億的老農津貼太小氣嗎？

不只如此，肥料也有肥料補貼、老農年金也是補貼、農保也是補貼，農業產值5,400多億，每年卻有一千億左右的補貼。

農業生產總值。（資料來源：農委會）

以往種高麗菜，最多是政府進行耕鋤一公頃補貼7萬元，但這樣實在是不夠看，所以農委會最新的高麗菜種植登記制度中，只要農民來登記高麗菜種植面積，就可以獲得收入保障，一個人最多補助兩公頃，媒合加工或外銷業者以每公斤6元收購，這樣一公頃如果收成50噸就可保底30萬收入，遠比本來耕鋤補得還更多，這樣農民能不心動嗎？如果都沒有媒合，最後必須要耕鋤，那麼農委會每公頃就補10萬，這比本來的7萬還多3萬，實在是太佛心了，農民能不種嗎？怕超種嗎？還管什麼滯銷不滯銷呢？

補貼是一種手段，的確各國政府都會採取補貼來協助農業，但要問的是，我們發了這麼多的補貼，農業真的有提升嗎？還是向下沉淪？還是政府終於認清無法實質提升專業農民收入，只好靠補貼提升，讓自己說的180萬所得的政策達標，反正拿政府的錢也是收入之一？

產銷失衡？？？

產銷失衡，是台灣農業一直擺脫不了的麻煩事，農產品價格不是太貴就是太便宜，而過去一年多台灣農產品則是價格低迷。農產品價格若除去人為因素干擾，就是供給和需求的問題，這是非常簡單的經濟學原理，農委會拼命發生產補貼只會增加農民生產，導致供給增加，在供給增加而需求不變的情況之下，價格當然是淒慘。農委會一直希望能拉抬農產品價格，卻又不斷祭出生產補貼，把產銷失衡擴大扯自己後腿，試問在這種情況下農產品價格過低的問題怎麼可能有所改善！

而發了這麼多補貼，又有哪一個是從協助需求、增加消費的角度出發？例如，農委會補貼轉作黑豆，新港農會配合栽種110公頃，卻有170噸的黑豆賣不出去，明明沒有需求，為什麼還要鼓勵生產？但這還不是最慘的，過去農委會還曾補貼900萬元契作100公頃黃豆，最後只產出不到66噸的黃豆，而這些黃豆還滯銷，過了幾年才用加工的名義處理掉，完全是鬧劇一場。

農委會嘴砲而已，大家太認真了

這幾年農委會除了不斷增加補貼發放之外，做事真的沒半撇，例如，農委會說2020年要把標章整合成「TGAP台灣優良農產品」、「有機農產品」2大標章。來確保消費者不需要看那麼多標章就可以買到安全的農產品。而在〈新農業推動方案〉中也說要把標章制度整合；2020安全農業面積要達到102,000公頃（達耕地面積的20%），但根據目前友善農業、有機農業等4章1Q的面積不到50,000公頃，只剩下一年，農委會又會如何大爆發？還是說，當初講的不過是嘴砲而已，大家不用太認真？

新農業推動方案第八項。（資料來源：農委會）

台灣將許多農業資源挹注在生產的補貼上，但這樣真的改善了問題嗎？生產了很多量，品質卻很差，例如送到批發市場的蔬果，到現在品質分級依舊做不好，沒有好的品質控管又怎麼會有好價錢？過多低劣的生產，只會讓產銷失衡惡化，過多的生產補貼就是這種惡化的推手。在正常的情況下，隨著生產技術跟效率的精進，單位產量會漸漸增加，但台灣的農產品消費卻隨著人口減少及老化逐漸下降，現在早已不是當年有人口紅利的年代，一切都能靠人口紅利來解決問題。但陳吉仲領導的農委會的思維根本沒有與時俱進，還在加碼補貼生產。這些補貼就和煙火一樣，放過就沒了，船過水無痕，對於改善產業結構失衡有甚麼助益嗎？

持續的鼓勵生產只會惡化產銷失衡現象，農委會應該是一個產業輔導單位，但陳吉仲領導下的農委會卻越來越像農業社會福利委員會。

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