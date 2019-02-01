自由開講》鬧出世界級笑話的盧市府

◎柯嘉斯

台中花博在前台中市長林佳龍任內盛大開幕，除了締造了開園當日三 萬人次入園的紀錄，更因為在花博園區內發現原生動物石虎的蹤跡， 而林佳龍市府因為保留石虎棲地，進而獲AIPH認同將台中花博的 等級提高到世界花博。



沒想到，這個提高花博層次，讓台中躍上國際版面的行為，卻在盧秀 燕市府的一手操作下讓台中成為一個不守信用的國際級大笑話。

沒想到，這個提高花博層次，讓台中躍上國際版面的行為，卻在盧秀燕市府的一手操作下讓台中成為一個不守信用的國際級大笑話。（資料照）



選前，盧秀燕推出政見，要讓「台中市民及全國12歲以下的兒童免 費看花博」，當時花博授權單位「國際園藝生產者協會（AIPH） 」就跳出來表示「這種主張違反和市府簽訂的契約」、「AIPH不 支持這項決定，此舉將貶損花博的價值」。



但是選後盧市府仍一意孤行，堅持違反與授權方間的契約，並且遲遲 未就這項免費入園政策的政策和授權方溝通。



昨天（1/30）AIPH發函台中市政府，揚言終止授權關係， 原因除了盧市府在免費入園政策不積極和AIPH溝通，主因是台中 市政府「拖欠1250萬入園門票」的費用。



面對AIPH的指控，盧市府的回應是「願意支付實際上300多萬 元門票收入」，但是花博的門票收入在台中市府開放「台中市民及全 國12歲以下兒童」免費入園後，其門票收入一定下降，盧市府這種 「只願意支付實際門票的做法」，無異是為了己身「選舉考量」， 先自砍收入，再叫AIPH接受，無異先斬後奏，卻根本違反國際契 約。



所以，AIPH會接受這個「實際金額」僅有「預估收入」四分之一 不到的結果嗎？本文深感懷疑，因為這代表了現在的台中市政府毫無 「誠信」及「法治精神」可言。



這種不負責任、沒有誠信的態度不是只出現在面對AIPH的問題上 ，面對其他購買花博門票的台灣民眾也是相同的。林佳龍市府執政期 間曾推出「記名花博卡」，憑卡可享「台中世界花博舉辦期間第一次 免費、第二次半價優惠」，但是在新市府上台後，竟然以該卡「無法 辨識身分」為由取消。記名花博卡是民眾因為市府政策對其具備誘因 而掏錢出來買的，一句「無法辨識身分」的話，可以記推翻市政府的 政策同時讓市民損失嗎？



說穿了，盧秀燕選舉期間開出「台中市民及全國12歲以下的兒童免 費看花博」的政見，完全是為了選票考量、不計成本的選舉支票，1 50萬張記名花博卡的半價門票收入根本就不是「成本問題」！



更嚴肅的問題應該是，在選舉期間開出的不成熟政見，盧秀燕上任後 竟然付諸實現，推翻的不是林佳龍的政策，而是台中市政府的政策， 不能單單歸諸前朝的政策這樣簡單，這種朝令夕改的作為，經嚴重斲 傷台中市政府的國際信用。



奉勸盧市府，處理市政絕對不是如同「要求局長為買不到花雕雞麵下 台」、「要求把嘿咻放入詞典」、「要求閣員唱月亮代表我的心」一 樣的做秀，做為一個直轄市市長，應該學會政治誠信、遵守契約內容 ，不要再因為藍綠踐踏台中市，不要讓台中市成為第一個因為賴帳而 揚名國際的城市。

（台北大學法律研究所）

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