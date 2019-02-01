故事》臺灣人琅琅上口的賀年歌是怎麼來的？──六首經典新年歌曲的誕生

最常聽到的賀年歌曲，考究根源，多來自 1945 年後的十多年間，在上海、香港發表的華語唱片流行歌，可以姑且將她們稱為「賀年六姊妹」。

◎黃裕元

新正年頭，只要你走出家門，不管是走春閒晃，或是逛街購物，總會傳來不斷輪播的新年歌。有許多人不喜歡這樣沒完沒了、反覆嘈雜的聲響，不過，既然是個強調要熱鬧團圓的民俗節慶，來點特色聲響也是自然。假如你實在不太喜歡被洗腦歌攻擊，卻又非出門不可，建議就是把她們聽仔細，理解箇中奧妙，或許就能找出不同的趣味。

經典賀年歌曲

最常聽到的賀年歌曲，考究根源，多來自 1945 年後的十多年間，在上海、香港發表的華語唱片流行歌，可以姑且將她們稱為「賀年六姊妹」，內容是這樣唱的：

大姐〈恭喜恭喜〉：每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜……

二姐〈賀新年〉：賀新年，祝新年，新年啊年連年，爆竹聲聲催得響又遠……

三姐〈拜大年〉：過了一個大年，頭一天，我與我那蓮花妹妹去拜年，一進門把腰彎，左手拉右手挽，噯啊咿啊嘿……

四姐〈迎春花〉：正月裡來迎春花兒開，迎春花開人人愛……

五姐〈拜年〉：正年初一頭一天，家家戶戶過新年，大街小巷結燈彩，炮竹響連天，嘁嘚隆咚鏘咚鏘，一起去拜年……

六妹〈恭喜發財〉：恭喜啊恭喜，發啊發大財，好運當頭，壞運啊永離開，恭喜啊大家黃金裝滿袋，眉開眼笑得意啊又開懷……

這些片段歌詞，看了就琅琅上口吧？這「六姊妹」，她們的出生與經歷各不相同，內容模樣也是各有春秋。

臺灣老唱片裡的過年聲音，除了有「八音」音樂，還有講好話的「四句聯」。（Source：國立臺灣歷史博物館，館藏號2003.056.0004）

反映創作時代的歌詞

反映創作時代的歌詞

大姐〈恭喜恭喜〉（陳歌辛作詞、作曲）生於 1946 年，屬狗，今年 73 歲，是剛剛抗戰勝利後的創作。一方面是恭喜新年，同時也有慶賀抗戰勝利的味道。原本裡面有一首歌詞：「經歷多少困難，歷盡多少磨練」，說的就是回顧對日抗戰的艱辛歷程。在姚莉、姚敏演唱的原版錄音中，以放緩的節拍、簡單的吉他伴奏，「恭喜，恭喜，恭喜你」以及合音，帶有點隆冬滄桑的感覺，反映了中國從抗戰慘勝、期待復原的社會氣氛。

在姚莉（右）、姚敏（左）演唱的原版錄音中，以放緩的節拍、簡單的吉他伴奏，「恭喜，恭喜，恭喜你」以及合音，帶有點隆冬滄桑的感覺，反映了中國從抗戰慘勝、期待復原的社會氣氛。（網路）

二姐〈賀新年〉陸麗（嚴折西）作詞、侯湘（李厚襄）作曲，是 1948 年生，屬鼠，今年 71 歲。原主唱張帆，穿插了聖誕歌的旋律作配樂，帶有濃厚的「洋味」，可見這時的賀年是跟在聖誕節之後，賀的是新曆年元旦。

排行老三的〈拜大年〉（陳歌辛作曲）1950 年生，小「二姐」2 歲。當年是由「一代妖姬」白光演唱的〈向王小二拜年〉。大家或許都聽過：「王小二過年，一年不如一年」這句話。這首歌就是要跟這位可憐的「王小二」拜年，並送上一些禮物，是寒冬送暖的親切歌謠。她跟二姐一樣，都穿插了聖誕歌 Jingle Bell，兩首都是富有愛心、帶點時尚洋味的歌謠。

當年是由「一代妖姬」白光演唱的〈向王小二拜年〉。（維基共享／網路）

不過現在的歌詞並沒有王小二了，換成是「帶蓮花妹妹去拜年」，為什麼呢？聽說是 1980 年前後，臺灣民歌手趙樹海、黃大城改編易容的結果。民歌手哼哼唱唱，兜上了「與蓮花妹妹一起去拜年」的簡單歌詞，在臺灣流行了起來，於是就變成我們常聽到的〈拜大年〉了。

四姐〈迎春花〉（梅翁作詞、姚敏作曲），1951 年生，68 歲，原主唱是張露，是首清新脫俗、帶有中國民謠風的活潑歌謠，特別讓人感受到新春將至的質樸喜氣。

〈迎春花〉（梅翁作詞、姚敏作曲），原主唱是張露。（網路）

被查禁的新年歌

五姐〈拜年〉身世就坎坷了。是 1955 年林黛、嚴俊演唱的電影歌曲，屬蛇，今年 64 歲。當年除了是賀年歌，卻也是男女對唱、互虧的電影戲劇歌曲，一般說是葉純之作詞、蘇翁作曲。

溯其原曲，其實是 1938 年嚴華、周璇合唱的一首民謠歌〈新對花〉。嚴華、周璇這對原主唱人，曾有短暫的 3 年婚姻，可說是華語歌壇「骨灰級」的怨偶，〈新對花〉是嚴華改編自東北民歌，句句打舌，活潑有趣，戰後經過葉純之的改編，才促成〈拜年〉這首賀年歌。

所以說，五姐的上輩子似乎是東北人，裡面的「嘁嘚隆咚鏘咚鏘」，正是她身為民謠的考究。不過，她有一段特別陰暗的遭遇。1961 年，國民黨在臺灣首度編輯「查禁歌曲」目錄，〈拜年〉被列冊第 12 號，查禁的原因是「文詞粗鄙，輕佻嬉罵」，大概是過年時談情說愛、太花俏是不行的吧！

雖然被查禁在案，這首歌在早期臺灣卻是最受歡迎的賀年歌。1964 年莊啟勝編成臺語歌詞，由文鶯、黃三元兩位青春歌手演唱成〈歡喜過新年〉，在臺灣本土歌壇曾掀起一場炫風。

1964 年莊啟勝編成臺語歌詞，由文鶯、黃三元兩位青春歌手演唱成〈歡喜過新年〉，在臺灣本土歌壇曾掀起一場炫風。（網路）

與新年無關卻變身新年歌

六妹〈恭喜發財〉（李雋青作詞、姚敏作曲）年紀最小、人氣卻最旺，屬猴，今年 61 歲。是一首電影插曲，在 1956 年在臺灣上映的電影《酒色財氣》中，由歌舞片巨星葛蘭演唱。

這部片不是賀歲片，也不是恭賀新年歌，是表現劇情裡的主角喝醉了酒，幻想自己詭計得逞、即將發大財的劇情。於是歌詞裡沒有提到新年、開春等詞，「發了財，大家忙又忙，買了汽車造洋房，家家戶戶多風光……」在創作當時不是新年的期待，其實是暴發戶的想像。

〈恭喜發財〉（李雋青作詞、姚敏作曲）一首電影插曲，在 1956 年在臺灣上映的電影《酒色財氣》中，由歌舞片巨星葛蘭（中）演唱。（youtube）

但是，原本不是賀年歌的〈恭喜發財〉，卻用「恭喜發財」這句話，統整了我們過年的祝賀詞。從大姐到五姐，講的都是冬天結束、春天到來，熱鬧團圓、炮竹歡鬧等等，六妹〈恭喜發財〉大流行之後，過年賀歲最常用的祝賀詞「恭喜發財」，終於有了對應的歌曲來讚頌，也難怪這首歌蔚為經典。

六姊妹都是華語歌，那臺語歌的部分呢？除了翻唱華語的〈歡喜過新年〉之外，似乎就沒有經典賀年歌。這是因為臺灣早期並沒有新年歌的習慣，是上海、香港的華語歌曲傳來這樣的風潮，就這樣傳播熱鬧至今。

1989年憂歡派對和小虎隊華語歌曲專輯《新年快樂》錄音帶（（Source：國立臺灣歷史博物館，館藏號2013.015.0001）

本文經授權轉載自故事 臺灣人琅琅上口的賀年歌是怎麼來的？──六首經典新年歌曲的誕生

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