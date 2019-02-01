胡，怎麼說》兵家必爭-台灣的選擇！

在美、中爭霸的世局，台灣是兵家必爭的戰略要地！

在美、中爭霸的世局，台灣是兵家必爭的戰略要地！（圖片來源：網路）

曾任北約（NATO）盟軍最高統帥、美國海軍四星上將詹斯.史塔萊迪（Admiral James Stavridis），在「海權爭霸」一書中，這樣形容台灣 :「它像是南中國海（南海）的瓶塞，扼住韓國、日本、中國以及南方諸國的海上通道，馬漢在世，一定主張在台灣插旗，建一個加煤站。」馬漢（Mahan）是現代制海權理論之父，他的著作影響美國及各國政府建軍政策至巨）。

史塔萊迪上將在書中談到南海的重要性指出，全球約半數的海上貿易、半數的天然氣、1/3的外海原油，都經由這裡轉運。

南海是全球的經濟生命線，軍事上的重要性更不言自明，這也說明了中國崛起之後，就在南海大肆造人工島礁，企圖霸佔南海為其內海；對於台灣-這個扼住南海大瓶的「瓶塞」，更無所不用其極的威逼利誘接受「一個中國」，藉此排除國際介入，它就可藉口國內事務，愛怎麼對付、惡整台灣就怎麼對付、惡整台灣。

如果中國的計謀得逞，南海大瓶、台灣瓶塞都為其所有，那麼，中國將可稱霸西太平洋，與美國平分天下！

再以「海權爭霸」書中舉出的數字及論述，中國在南海造島礁的總面積已近3000英畝，而美軍10萬噸級航空母艦1艘的起降甲板面積約7英畝，中國在南海造島礁豈不等於造了幾百艘航母？它當然會改變兩國軍力均勢。

中國在南海造島礁的總面積已近3000英畝，而美軍10萬噸級航空母艦1艘的起降甲板面積約7英畝，中國在南海造島礁豈不等於造了幾百艘航母？圖為2018年3月所拍攝，中國在南海正致力建設的永暑礁。（路透）

就以上列數字來看台灣的戰略重要性，台灣面積約36000平方公里（8892000英畝），豈不等於百萬艘航母的起降甲板面積！？（太平島約125英畝，也相當16艘航母甲板面積）。

當然，一個航母戰隊擁有的海陸空3度空間飽和戰鬥力，不能只以甲板面積來與南海島礁、台灣做比較，不過，設想如中國佔領台灣（或台灣棄美投中），中國在台灣部署各式防空及制海飛彈、戰機等，美軍將很難越雷池一步，恐怕要退守關島。

台灣地位就是大國必爭、兵家必爭的戰略要地，所以，共軍派軍機、軍艦繞台灣島航行威嚇台灣，美軍的回應則是派戰艦通過台海，以及派戰機及B52戰略轟炸機掠過中國外海。因為誰也不能放棄台灣。

在美、中兩強爭霸之下，台灣的選擇是什麼？就地緣政治來看，選擇中國，那台灣就成為中國對抗美國的最前線，如美中大戰，恐要替中國承受美軍第一擊；選擇美國，如中國藉口攻擊台灣，也須先承受住共軍第一擊，美軍才能馳援。

有人提出台灣「中立」的想法，但那只是夢幻泡影，二戰時瑞士中立，因其位在北歐邊陲，如果瑞士位在中歐如波蘭，怎麼可能中立？想要中立，反而置國家於險境，中立不成，反遭兩強蹂躪！

再看國民黨等統派主張接受「一個中國」、與中共簽所謂「和平協議」，這根本就是打著和平的旗號，投靠（投降）中國，把台灣當做中國抗美的最前線！

前新北市長朱立倫的岳父、二十一世紀基金會董事長高育仁拋出兩岸建立共同史觀、進行政治議題談判、簽署和平協議等主張。（資料照）

「一個中國」、「和平協議」的構想，完全符合中國的戰略利益與戰略想定，讓中國花最小成本就可拿下台灣，獲取稱霸西太平洋最大的利益。

你貪它的短期近利，它要拿走你全部的本！台灣不會也不必去挑釁中國，但是，選擇中國，台灣將淪陷在中共專制政權統治之下，一黨專政、自由斷絕、民主破毀、人權喪失...，所謂「中國夢」根本就是無法醒來的永恒「夢魘」，台灣人民及後代子孫的損失更無可彌補！

台灣是民主國家，你的選擇就是台灣的選擇，春節假期間，大家可以好好想想，在兵家必爭之地的台灣，最好的選擇是什麼？

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