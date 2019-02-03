韋恩的食農生活》年菜的保存要訣：破除4大錯誤觀念

新年即將到來，年固然要過得豐盛，但是食物還是做一些計畫。這裡整理出國人保存剩菜的錯誤觀念，希望大家在過年期間保存年菜不要犯了這樣的毛病，以保健康。

韋恩的食農生活

接著前一篇仙人掌桿菌食物中毒致死的可怕案例 （剩菜要冷藏，小心仙人掌桿菌食物中毒 ），韋恩提出幾個自己觀察出國人保存剩菜的錯誤觀念，希望大家在過年期間保存年菜不要犯了這樣的毛病，以保健康。

1、飯菜放電鍋保溫就不會壞：

錯。大同電鍋切保溫，大概只會保持在40-50度左右，40-50度左右，這樣的溫度並不夠殺菌，其實對細菌來說挺舒服的，剛好像是在培養細菌，這樣放到隔餐，可能就細菌超標啦。只有超過60度以上保存，細菌才難以存活。

所以正確方法是，食物保存要放冰箱比較好。

2、剩菜沒吃完熱好幾次：

錯。食物反覆加熱不但營養價值會被大量破壞，而且過程中因為不斷高溫，使得成分一些氧化或是聚合等的反應，會生成丙烯醯胺、氧化膽固醇等不良物質，而微生物也會趁隙孳生。

所以正確方法是，只取吃得完的量出來加熱，其餘保持冷藏或冷凍。

3、飯菜不能熱的放冰箱，會容易壞：

錯。急速冷卻當然對食物比較好，只是對冰箱裡其他東西不太好，因為熱熱的東西，會把冰箱整個平均溫度向上拉，反倒造成其他東西的保存受到影響。

所以正確方法是，如果冰箱空間足夠、壓縮機冷藏能力夠，當然熱的東西放進去沒問題；不然也是食物在覆蓋情況下稍微放涼後儘速放入冰箱，不要拖太久。

4、冷藏既然比較安全，冰箱就用剩菜塞滿滿：

錯。冰箱東西太滿，影響裡面的空氣對流，也會造成壓縮機製冷不足，造成冰箱不夠冷，東西可能就一起壞掉了。

所以正確方法是，不要製造太多剩菜，也不要一次全部都放冰箱。

新年即將到來，年固然要過得豐盛，但是食物還是做一些計畫，以免剩下太多。否則食物中毒不說，讓自己勉強吃下許多不太健康的食物，也實在不是一個好的豬年開始。以上的食物保存建議，當然不只可以應用在年菜而已，平常任何時候的食物保存，都應該按照這個原則才好。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 年菜的保存要訣： 破除4大錯誤觀念

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