韋恩的食農生活》政策可能致命，英國研究證明

千萬不要以為食安政策等等與己無關，其實可是會影響到我們的死活的啊，身為人民一定要多關心政府的施政。

韋恩的食農生活

不要再說政治歸政治，XX歸XX了，英國研究指出，政治可是具體會影響健康的。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）科學家進行模型推估英國脫歐對人民健康的影響，發現脫歐因為造成蔬果價格上漲，所以人民吃蔬果會變少了，因而造成人民得到心血管疾病的機會上揚。（英國人原來不是只有吃Fish and Chip配啤酒就可以活下去啊）。

因為政客實在太難捉模，所以英國學者做出脫歐的四種可能模擬方案，結果每一種的結論都一樣，只是程度不同，因為英國蔬果太仰賴進口了。其中又以裸退，也就是英國未與歐盟就未來貿易關係達成協定的無協議脫歐情況下，蔬果的價格上漲最高，比如說香蕉會漲價16.9%、柑橘會漲價14.3%、番茄會漲價14.9% 。因此蔬菜的消費會減少11.4%、水果的消費會減少9.1%。最後造成在2021–2030的10年間，讓心血管疾病死亡率提高了1.7%，也就是多出12 400的人死於心血管疾病。

身於台灣最幸福的莫過於這裡是蔬果天堂，蔬菜與水果的自給率超過100%，種類多又美味，一年四季都可以享受。除非在極端的天氣時如颱風、寒流時，才需要短暫的進口。所以多支持本地蔬果，對健康絕對是大大加分。只是由這個研究例子，我們可以深刻體認到，如果放任政客亂搞，造成政策失靈，可是會影響到人民的健康，甚至致命的，只是這樣應該無法申請國賠吧。

所以韋恩提醒大家，千萬不要以為食安政策等等與己無關，其實可是會影響到我們的死活的啊，身為人民一定要多關心政府的施政。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 政策可能致命，英國研究證明

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