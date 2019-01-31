hinac》《神薙》ー跨越十年，仙台城郊，與薙相會

歲月依然是無情的。311大震奪走了《神薙》一些場景，例如故事中重要的鼻節神社有部分設施已再也回不去，而很多沒被地震帶走的，也在都會裡不斷翻新下漸次離去。十年對於這個日本東北最大的城市而言，改變是不可避免的，但改變到認不出的模樣，卻是始料未及的。

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美女聲優戶松遙結婚的話題堪稱2019年開年的動漫圈大事之一。戶松膾炙人口的除了配音作品之外，唱歌時的渲染力也十分了得，2016年底時，TICC台下齊聲的「HA‧RU‧KA」call許多人一定期盼很久了。

說到戶松的歌曲就不得不提「motto☆派手にね！」，而提到這首歌就不得不提到山本寬執導、戶松演出女主角薙的《神薙》（かんなぎ）。

這部距今十年有餘的作品，當年不止動畫轟動一時，也帶起一波地方振興的熱潮，數年前造訪仙台時都還能買到故事與當地的聯名商品。

故事中神社所在地所推出的徽章組。（圖：作者提供）

慚愧的是，就算年年造訪仙台，我到了近年才在因緣俱足下踏上了探訪《神薙》場景之路。搭著仙石線來到了陸前高砂站，這裡離東北最大城仙台市中心不過十五分車程，卻已不見高樓，陽光灑落在身上，伸了個懶腰，這是個稍微寒冷但舒適度滿分的冬天，十分適合巡禮。

陸前高砂站改建得新穎又實用，但對巡禮者來說，這樣的時光荏苒就像是揭開瘡疤，是不得逆轉的痛。慶幸的是車站前廣場與鄰近的平交道廣告版位還活著。御廚仁在第二集裡買完東西回家的幾個畫面，如今依然可以重現，彌補了一點心中的痛。我補了幾個故事中的畫面，精神抖擻了起來，往站北的住宅區走去。首先映入眼簾的小公園雖然不起眼，但令人燃起了一絲希望，這裡雖然不過是一閃而過的畫面，但公園內的擺設，與十年前動畫中出現的，沒有太大改變。

事隔多年，平交道還活著，看板也沒有變。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

關鍵就在於那棟主人公居住的平房了。

在《神薙》作品中，主人公御廚仁與從木頭中蹦出的神—「薙」所同居的，是一間宛如台灣鐵皮屋般的平房。用這樣的房屋作為仁的家，雖然突顯了仁的家境狀況，但對我來說，相隔近十年，老房子消失了嗎？老房子改建成我一眼認不出的樣子嗎？這或許也很重要。我嚥口氣，往住宅區深處走去。

我認出了仁的家，近乎喜極而泣，又彷彿中大獎般興奮，十年了，那棟故事中的平房不僅還在，外觀也沒有改變！

不起眼的平房，對朝聖者而言卻是心靈寄託。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

在巡禮的默契上，對於有人居住的房屋（私產），通常是秉持著「保持距離」為原則。這間仁在故事中「居住的家」，在現實中並未有人居住，也就因為如此，我得以低調的為這間十年前在動畫中看過，魂牽夢縈了數年的住宅留下了影像。

在仁家的路邊站了一陣，雖然知道這絕不可能，我偶爾閉上眼，微微呼吸著，用眼睛以外的器官感受著，心中默默的希望薙能夠突然現身。回神過來後，順道對照了附近的環境。那些故事裡出現過的鄰宅們都好端端的在那裡，「311沒摧毀它們，時間沒擊倒它們⋯」。念茲在茲、盼啊盼的終於看到眼前的這些畫面，就像見到多年不見的老朋友一樣感動，也像虧欠了一位老朋友般，日本神道崇尚萬物有靈，我在離開之時，也輕輕跟場景說聲「對不起，來晚了」。

御廚仁的家。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

御廚仁的家，與動畫稍有不同，但可輕易認出。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

往靠近河邊的公園走去，仁與青葉鶇對談的鞦韆靜靜的曬著太陽，附近的幼稚園小朋友在母親的帶領下遊玩著，我沒有多停留，只是往縣道的方向走去。十字路口依然有家便利商店，相反邊、仁與鶇下課時經過的車行也數十年如一日的矗立，甚至那個故事中放在路邊的看板，也絲毫不變的放在幾乎相同的位子。走上連接七北田川兩岸的大橋，繞進了堤防，帶狗散步的居民好奇的問我為什麼拍起這平淡無奇的風景，我帶著複雜的心情微笑著給他看看截圖，回說這是我的青春回憶。

雖然只能在道路另一側拍攝，但連看板都一致實在令人興奮。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

十年後，後方的空地已蓋了房子。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

仁與懺悔在堤防邊的一景，出現在動畫第4集。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

歲月依然是無情的。311大震奪走了一些場景，例如故事中重要的鼻節神社有部分設施已再也回不去，而很多沒被地震帶走的，也在都會裡不斷翻新下漸次離去。薙的妹妹「懺悔」，因為有著偶像的身分，所以在故事上多取自仙台的商店街。十年對於這個日本東北最大的城市而言，改變是不可避免的，但改變到認不出的模樣，倒是始料未及的。

我失望的離開了商店街，買了每次到仙台都會吃的鯛魚燒，在離開前用舌尖再次記憶起那皮薄餡多的滋味。又瞧了瞧靠近車站的路口，看著剛宣告破產，門口貼上封條，造訪仙台時偶爾會路過、成立將近卅年的さくら野百貨。我走到車站前的人行平台，拍下另一部作品《熊巫女》少數找的到場景的畫面。世事無常，誰知道這場景下次來會不會消失呢？

熊巫女中少數出現的實景鏡頭。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

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