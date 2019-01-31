胡，怎麼說》馬曉光出口成「髒」，給習近平添亂！

中國國台辦發言人馬曉光昨天與中共喉舌媒體一搭一唱，大罵蔡英文總統扮「花旦」告洋狀云云，看他的嘴臉，根本氣急敗壞、口不擇言、出口成「髒」，自曝中共專制政權粗暴、野蠻、邪惡的本來面目！

馬曉光不只罵蔡英文總統，也罵賴清德推動制憲正名，對急統派成員鄭惠中施暴掌摑文化部長鄭麗君，他聲援急統派，要民進黨反思及自我檢討。這番話很清楚的顯示，中國國國台辦與台灣的急統派論調一致，且只與其豢養的急統派一掛，劃地自限到只與抱中共大腿的急統派小圈圈同溫層相互陶醉，共做統一形勢大好的春秋大夢！

馬曉光代表中國國台辦，對台灣總統蔡英文等惡言相向，既絲毫都傷不了蔡總統形象，只會讓台灣人民更堅定拒絕統一、拒絕被那樣野蠻專制的政權統治、更支持台灣必須走自己的活路。

馬曉光昨天與中共喉舌媒體一搭一唱，大罵蔡英文總統扮「花旦」告洋狀云云。（中央社資料照）

有人忍不住回敬中國領導人習近平，如恢復國民黨過去稱中共頭子為匪猷、匪首等等，我個人反對這樣做，因為這樣只會貶低自己、淪落到與中國國台辦發言人野蠻格調、強盜作風同級的下下限。

在美中經貿大戰方興未艾、華為案使中國遭多國扺制的當下，中國內部經濟及社會問題就不必說了，無論如何，習近平一定焦頭爛額，這個年可不會好過！

馬曉光的惡言謾罵恫嚇，只是在給習近平添亂！我們視之為跳樑小「丑」，出口成髒，噴髒水卻噴到自己滿身髒，卻醜不知醜、髒不知髒即可。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/