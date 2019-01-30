Mygopen》【假標題】史萊姆的第一個家沒有要關站！新聞標題造成謠言誤傳

史萊姆的第一個家並沒有要關站，也在官方網站發表澄清了。

Mygopen

之前在網路看到新聞標題「以後玩不到！史萊姆第一個家吹熄燈號」，讓大家誤以為老字號網站「史萊姆的第一個家」要關站了！後來事實上證實是錯誤的新聞標題，後來在網路上造成的謠言，官方也表示根本沒有要關站，純粹是裡面的線上遊戲要終止服務，並不是整個史萊姆。

後來部分媒體也因此修改了標題內容在新聞平台上架。

曲解史萊姆的第一個家關站的新聞標題

原始謠傳版本：

以後玩不到！史萊姆第一個家吹熄燈號

這樣類似的標題，看到的第一眼讓民眾誤以為是這個老字號網站即將要關站了，事實上並不是這樣的。

謠言破解說明：

史萊姆的第一個家並沒有要關站，也在官方網站發表澄清了。

正確闢謠解釋：

站長對於最近兩天的新聞做出回應，官方網站於 1 月 28 日在公布欄發出公告：直接講結論：沒有要關站。後續媒體新聞標題也改為「史萊姆第一個家少女回憶 「阿sue遊戲」將關閉」。



資料來源：史萊姆的第一個家 - 1月28日版面公告

本文經授權轉載自Mygopen 史萊姆的第一個家沒有要關站！新聞標題造成謠言誤傳

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