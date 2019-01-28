全面真軍》白色力量頓挫，柯文哲會怎麼安置敗將陳思宇？

陳思宇在敗選感言中說要繼續跟隨柯阿北，但對柯文哲來說陳思宇已經成為柯家軍的燙手山芋，雖然柯文哲也說這本來就是我們團隊的一員要回歸團隊，但是「思宇要去哪？」勢必會成為柯文哲目前最頭大的問題。

全面真軍

2019年1月27日士林北投區立委補選，何志偉順利當選，陳炳甫第二，而我們最白色的力量陳思宇此次囊括了近12%的選票，以三萬票的「小小差距」飲恨，止步於國會殿堂前的最後一哩路，這是柯文哲嫡系子弟兵的第一戰，對陳思宇而言也應該是刻骨銘心的一役。真軍在此要先聲明，這場戰役中三個主要候選人真軍都不欣賞。陳炳甫選舉方式乾淨，沒有做惡意抹黑，但甫選上議員就立刻轉選立委，敗選的結果其實並不令人意外；而早蓄勢已久，長久經營地方又全力競選的何志偉當選立委，氣勢雖有其鋒芒，但是仍然無法拋開家族勢力支持的陰影；至於本文的主角陳思宇小姐，雖然挾兩個月前柯文哲在本區獲得大量選票支持的優勢，但是在陳思宇於這場選戰中幾乎可說是一個教科書操作的負面操作後，可以說是消失殆盡。

「你們這些打手還要繼續80我嗎~~」（中央社）

綜觀陳思宇在這次選戰的種種行為，總讓人想起2018年的姚文智：幾乎每一次發言都是失言，每一個動作都是失格，企圖亡羊補牢的補救還都是火上澆油。從起手勢開始明顯搞不清楚自己的優勢跟劣勢在哪，而除了自己發言以外，父親陳建銘所有跳出來的發言也幾乎都是失分，陳思宇在這場選戰中一開始處於劣勢，原本應該拚逆轉勝，可是陳不但完全沒有複製柯文哲模式、沒有用年紀、性別、議題感打出任何耳目一新的感覺，反而是讓人一再看到其驕矜自大的一面。網路上許多年輕人的反應都是「我喜歡柯文哲，但是我討厭陳思宇。」柯文哲的支持群眾多半是45歲以下的年輕人，但理論上應該是年輕有朝氣的陳思宇，卻在這個群體中負評滿滿。

你女兒應該比你更想罵髒話，畢竟她的票比你還少!

王浩宇表示：「陳思宇的人緣很差，大家都希望他離開。」對於王浩宇的發言，真軍不在北市府不知真假，但從PTT、臉書的年輕群眾看來，陳思宇的形象似乎默默被定義為「自我感覺良好的公主病」。選後陳建銘表示：「一直想飆髒話、實在是恁爸真袂爽」、「因為這個年紀的女生，照理是讓父母捧在手心，每天漂亮快樂工作」，這樣的發言讓年輕人白眼翻了幾百圈，性別歧視、職場歧視、無限寵溺這些負面元素一句話搞定，簡直是個以一打十的練武奇才。柯文哲選後說：「我們當然是站台，但有時候他們要講什麼，又不是我寫劇本給他讀。」似乎也隱隱地透露出對於陳思宇、陳建銘父女選戰策略的不以為然跟切割。

「我沒辦法控制陳思宇，但是民進黨還是要把戰犯交出來喔」

陳思宇在敗選感言中說要繼續跟隨柯阿北，但對柯文哲來說陳思宇已經成為柯家軍的燙手山芋，雖然柯文哲也說這本來就是我們團隊的一員要回歸團隊，但是「思宇要去哪？」勢必會成為柯文哲目前最頭大的問題。無論把陳思宇放在哪裡，都一定會獲得「酬庸」的批評。這次選舉也明顯展現了年輕人不喜歡陳思宇，對柯文哲這樣靠年輕人起家的力量而言，這會是很大的隱憂。

「我也是白手起家（的政三代）啊」

就柯文哲對陳思宇的安排，真軍在這裡提出幾個可能的猜測：其一是讓陳思宇在民間努力活動組黨事宜，但陳思宇無論是聲量或身段都不足以完成這個任務，陳思宇本人應也不願接受沉潛。其二是安排至市府持有股份的公司或是基金會擔任職務，但這麼一來就是百分之一百的酬庸，對柯文哲只有害無利。其三是安排至市府擔任發言人，這是可能性較高的，但柯文哲要承擔的風險是台北市民，特別是年輕人，一看到陳思宇本能性的反射的就是負面感受。其四是回到北市府擔任局處首長，衡量陳思宇的學歷、經歷、能力，除了觀傳局之外別無他用可能，但觀傳局長已經由劉奕霆擔任，也無法說換就換。其五也是最有可能的，把陳思宇調回市長室做顧問或秘書，深深的雪藏起來，這是最聰明的方式，讓她「漂漂亮亮快樂工作」。

秘書至少要這個水準才夠喔

陳思宇的未來有沒有在阿北手中暫且不論，但可以想見的是，只要陳思宇還待在公部門當局長或發言人，她就一定會成為其他陣營砲轟的目標，或是眾議員們的質詢提款機。換言之，我們只要想想前幾年吳音寧在質詢臺上臺下還有市政議題上是怎麼被眾家議員們狂轟猛砲，之後的陳思宇必定也會享受到相同的待遇的。

砲火會跟東方系列的彈幕一樣猛喔

本文經授權轉載自全面真軍 白色力量頓挫，柯文哲會怎麼安置敗將陳思宇？

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