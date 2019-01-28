文青別鬼扯》這才叫真正的糧食危機！

當一個國家經濟狀況越來越糟時，人民的購買力就會下降，食物的相對價格就會越來越高。與此同時，國家又沒啥外匯，當然也沒能力向外進口購買糧食，大家也就餓得慘兮兮了。其實台灣也曾出現過這樣的狀況。就在1945年國民黨接收台灣之時...

文青別鬼扯

這兩天最夯的國際新聞該算是委內瑞拉了。兩位新舊總統爭來爭去，還引發中美之間的角力。但這是他們大人的事，我們管不著。

不過，委內瑞拉是有名的選美大國，最近老百姓都吃不飽，我們很擔心這些漂亮妹妹都餓壞身子了。大家也知道，吃不好，人就不可能漂亮，因此得瞭解一下狀況。

不過，委內瑞拉是有名的選美大國，最近老百姓都吃不飽，我們很擔心這些漂亮妹妹都餓壞身子了。（照片來源：Caritas Internationalis）



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