文青別鬼扯》這才叫真正的糧食危機！

文青別鬼扯
這兩天最夯的國際新聞該算是委內瑞拉了。兩位新舊總統爭來爭去，還引發中美之間的角力。但這是他們大人的事，我們管不著。
不過，委內瑞拉是有名的選美大國，最近老百姓都吃不飽，我們很擔心這些漂亮妹妹都餓壞身子了。大家也知道，吃不好，人就不可能漂亮，因此得瞭解一下狀況。
不過，委內瑞拉是有名的選美大國，最近老百姓都吃不飽，我們很擔心這些漂亮妹妹都餓壞身子了。（照片來源：Caritas Internationalis）
這幾年來錯誤的經濟政策，導致國內惡性通貨膨脹，幣值急速縮水，時值購買力下降。現在公務人員每個月的薪資，只能買2 KG豬肉。因為糧食極度短缺，全國大部分的老百姓每天只能吃上一餐，還有許多民眾在街上的垃圾桶找廚餘。據說，由於大家整天餓肚子，
大前年委內瑞拉人民的平均體重就減少了8公斤～～～
大前年委內瑞拉人民的平均體重就減少了8公斤～～～
大前年委內瑞拉人民的平均體重就減少了8公斤～～～
去年又減少了11公斤！！！
去年又減少了11公斤！！！
去年又減少了11公斤！！！
講起來很荒謬，但這還真是TM不折不扣完美的減肥天堂。
簡單來說，當一個國家經濟狀況越來越糟時，人民的購買力就會下降，食物的相對價格就會越來越高。與此同時，國家又沒啥外匯，當然也沒能力向外進口購買糧食，大家也就餓得慘兮兮了。
其實台灣也曾出現過這樣的狀況。1945年國民黨接收台灣之時，當年度的米糧生產雖然已有所不足，但若能承續戰爭時期日本人嚴格實施的配給制度，應能安然度過。
但是新來的行政長官公署，根本無法駕馭既有的糧政體制，導致農民、地主不願供糧。你想想看，倘若你手中有個10,000公斤的米糧，但在市價一日數變、每天都持續暴漲的狀況下，你還會輕易到市場售出嗎？因此，1946年初就爆發了糧食危機。這樣的問題直到當年五月，屏東開始收新米後才逐漸舒緩。
不過，同樣的狀況到1947年初又再度爆發。台北城內一堆人是有錢也買不到米，台大宿舍內的學生只能靠地瓜裹腹，後來就發生228事變了。
嚴格說來，當時台灣內的糧食都夠，但糧食流通的供應鍊卻出了問題。1991年蘇聯解體前夕也是如此。一堆小麥馬鈴薯躺在西伯利亞放到爛，卻因為整個流通機制徹底停擺，導致莫斯科居民餓肚子。過去許多非洲國家接受聯合國救援物資，也出現同樣的狀況。糧食送抵港口，卻進不到內陸。
生產很重要，但鬧出亂子的通常都是物流（logistics）與後勤搞的鬼。
本文經授權轉載自文青別鬼扯 這才叫真正的糧食危機！
本文經授權轉載自文青別鬼扯 這才叫真正的糧食危機！
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv