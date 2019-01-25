自由開講》中央與地方建設協調會報的設立－蘇內閣的接地氣之舉

魏國浩

蘇貞昌院長剛上任時，就不斷強調「接地氣」會是他的施政主軸，什麼叫「接地氣」呢？字義上當然是依照人民最實際的需要，來制定政策與執行方式，例如機場檢疫的調整，銀行的KYC方式等近來一連串的政策執行面革新，正是第一步，但是要能真正貫徹「接地氣」的概念，讓下情能夠暢通的上達，才是關鍵，因此「中央與地方建設協調會報」這個中央地方的合作平台，就應運而生了。

這個平台主要由五個政務委員分別負責全國各縣市政策協調，或是資源統合，以便及時反映各縣市的需要，如果有需要中央各部會協助的地方，也可以藉由這個平台搭起部會與地方間溝通的橋樑，講白的，這就是一個「馬上辦單一窗口」的概念。

機場檢疫的調整，銀行的KYC方式等近來一連串的政策執行面革新，正是蘇貞昌「接地氣」的第一步。（本報資料照）

事實上，現階段各縣市若要跟中央協調預算與政策法規等問題，多半依靠選區立委召開協調會議，或是透過縣市首長親自到行政院等部會當面溝通，這樣的作法其實行之有年，然而美中不足的是，地方的問題，多半不會是單一部會就能夠解決，反而都是牽涉到多個部會執掌的範圍，而以台灣目前地方發展的狀況來看，一個縣市的問題，也通常會與鄰近縣市相關，例如垃圾清運，又或者捷運興建，然而跨縣市的部分，現在已經有各縣市自組的聯合治理平台運作，但是中央跨部會的部分，卻沒有一個可以統合各部會，甚至各縣市的溝通機制，蘇院長看到了這點，因此設立了這個「中央與地方建設協調會報」來完善中央與地方間的溝通管道。

此外，這樣的機制，其實也是蘇院長對於1124敗選檢討報告的回應，回頭看看報告內羅列的各項敗選主因，基本上可以濃縮成一點，那就是對地方狀況的掌握不夠精準，反應也不夠迅速，白話一點地講，就是中央不知道地方在想什麼，地方也不懂中央為什麼該做的不做，這有很多種解決方式，其一是蘇院長自己每天都下鄉去跑，但這會讓他累死，同時時間也不允許他這麼做，其二讓各縣市自己回報，問題是這又回到過往被動等待的狀況，權衡之下，用中央地方建設協調會報這樣的機制，看起來是相對可行且實際的解決方案。

當然，機制建立起來之後，就必須要觀察執行的成效，在這一點上，民進黨目前的區域立委，反而有相當大的著墨空間，儘管自己選區的首長已經換成國民黨的，然而在爭取建設上，卻是不分藍綠的共識，故而之後由區域立委與中央部會合作，藉由這個平台來更快速與細膩的討論地方的需要，若有需要立法院配合修法的，也可以同步與立院黨團來做配合，可以操作的空間是相當大的，然而最重要的是，地方人民的需要，又多了一個管道可以被聽見，這才是國家之福。

（作者為智庫研究員）

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