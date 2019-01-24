伊朗與西亞世界》庫德族命運：敘利亞那端的庫德族問題

敘利亞的庫德族問題，包含其他地區的庫德族，都不具「自決」性質，儘管這問題的形成是在「民族自決」的時代，但若從歷史脈絡的發展來看，原本就沒有敘利亞這樣的國家、也就沒有特定的敘利亞庫德族，這些都是在一次大戰之後才出現的。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

第一次世界大戰結束後的局勢，讓庫德族成為了四分五裂的族群。美國總統威（Woodrow Wilson）那美好的口號「民族自決」（self-determination），究竟誰才有資格使用，就連威爾遜自己都沒有答案。即使這些庫德族人要用「民族自決」來決定自己的未來，也不代表當時的時空背景能夠讓他們擁有「自決」的能力。換句話說，儘管有些庫德族人追尋獨立自主，但西亞局勢的發展卻成了獨立的重大阻礙。被迫成為敘利亞（Syria）居民的部分庫德族人與其他地方的庫德族，都面臨同樣的問題。

1916年《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement of 1916）中，英法的「中東專家」大筆一揮，把鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）阿拉伯地區，大致上是今日的摩蘇爾（Mosul）、敘利亞、黎巴嫩（Lebanon）以及今日土耳其（Turkey）南部劃入法國勢力範圍。這個法國區域的東部，便是庫德族人居住的地。來自伊斯蘭聖地麥加（Mecca）、也是先知穆罕默德（Mohammad）後裔哈希姆（Hashemite）家族的費薩爾（Fayal bin Hossein）在今日敘利亞首都大馬士革（Damascus）稱王。哈希姆家族意圖建立廣大的阿拉伯王國，這個目的成了與英法切割西亞版圖的策略，一如大學生選課選到時間重複的「衝堂」。

被迫成為敘利亞居民的部分庫德族人與其他地方的庫德族，在西亞局勢演變下，自決成了空洞的口號。圖為敘利亞境內的庫德族女兵。（REUTERS）

一戰結束之後，國際聯盟（League of Nations）頒佈了「委任託管」（mandate）原則，將鄂圖曼瓦解後那些「不能自理」的區域列入戰勝國的託管地，以「協助」當地人的發展走向「文明」。這樣的結果，其實與威爾遜的「民族自決」原則相互矛盾，但反正美國最後沒有簽署《凡爾賽和約》，也沒有加入國際聯盟。所以，有些民族能不能自決，和「民族自決」原則已經沒有關係。英法兩國於1920年4月再行簽訂《聖雷莫協議》（San Remo Agreement），正式劃清雙方在阿拉伯地區的勢力範圍。這與《賽克斯—皮科協議》稍有不同，摩蘇爾成為了伊拉克的一部分，即英國的勢力範圍，而法國的勢力範圍，也就確定是今日的敘利亞與黎巴嫩。也因此，庫德族的居住地，出現了伊拉克庫德族、敘利亞庫德族、土耳其庫德族三大區塊。

結果，費薩爾在7月遭到法國軍隊驅逐，建立阿拉伯王國的理想幻滅。但諸多阿拉伯人更沒想到的是，隔年費薩爾竟然在伊拉克（Iraq）接受英國的扶植稱王，讓費薩爾在敘利亞頓時「脫粉」不少。情勢如此演變，庫德族與法國的共同對手就順勢成了費薩爾，也就是廣義的阿拉伯人。往後，不少庫德家族也因此與法國關係頗為密切。

1920年8月，鄂圖曼政府與戰勝國簽訂《色佛爾條約》（Treaty of Sevres），失去阿拉伯地區的所有權，連安納托利亞（Anatolia）也被切割的四分五裂，僅有安卡拉（Ankara）的凱末爾（Mustafa Kemal）是戰勝國無法壓制的勢力。庫德族本應在《色佛爾條約》中取得自治地位，但當時的英法為了維護自身利益，便與凱末爾劃清疆界。凱末爾在安納托利亞開始宣揚「土耳其化」（Turkify）運動，這導致「少數族群」受到打壓。但這所謂的少數並不見得是真正的少數，而是凱末爾政府定義下的少數。在凱末爾勢力尚未穩固時，「土耳其化」是「合理化」政權的武器，庫德族在凱末爾的定義中，就歸類在少數。

凱末爾在安納托利亞開始宣揚「土耳其化」運動，這導致「少數族群」受到打壓。（http://politikaakademisi.org/）

凱末爾的壓力迫使不少庫德族人逃往敘利亞與伊拉克。當時法國控制敘利亞的作法，便是吸納這些流離失所的庫德族人，並且寬待他們，這是針對凱末爾在北方對庫德族的打壓政策而來，為了間接讓安納托利亞高原的庫德族沒有與凱末爾政府合作的空間，並成為凱末爾政府不穩定的因子。法國讓敘利亞北部的庫德族成立「獨立聯盟」（Khoybun League），而庫德族也藉著對抗凱末爾，對外加強宣傳庫德族是「文明的」，土耳其是「野蠻的」的意涵。在許多研究中，庫德族「獨立聯盟」的作為，已經形成明確的庫德族民族主義。但卻終究受法國管轄，庫德族的自決並非自己決定，極為諷刺。凱末爾讓英法難以招架，以致於兩個強權必須要與凱末爾政府有所妥協。

1921年10月，法國與凱末爾政府簽訂邊界條約，稱為《安卡拉條約》（Treaty of Ankara），透過這份條約讓法國在敘利亞的統治得以不再受凱末爾的壓力。這樣一來，也正式確定了這區域庫德族，至此分成土耳其庫德族與敘利亞庫德族。1923年7月，一戰戰勝國終於與凱末爾政府簽署條約，稱為《洛桑條約》（Treaty of Lausanne）。戰後鄂圖曼與戰勝國糾纏許久，在此時已然走入歷史。敘利亞阿拉伯人反法國的浪潮持續延燒，對法國人來說這些都是「愚蠢」的阿拉伯人，不懂得如何自我管理。最終導致了1925年8月的敘利亞叛變（Syrian Revolt），由阿特拉希（Atrash）家族領導對抗法國勢力，直到1927年法軍才大致底定情勢。由於不少庫德族人服務於法國軍隊中，在阿拉伯人的反叛中扮演鎮壓阿拉伯人的重要角色，這也讓敘利亞的庫德族人與阿拉伯人關係更加惡化。

1925年8月的敘利亞叛變由阿特拉希家族領導對抗法國勢力。（Robs Webstek）

敘利亞的庫德族問題（其實本來沒有人要引起問題），包含其他地區的庫德族，都不具「自決」性質，儘管這問題的形成是在「民族自決」的時代，但若從歷史脈絡的發展來看，原本就沒有敘利亞這樣的國家、也就沒有特定的敘利亞庫德族，這些都是在一次大戰之後才出現的。當客觀環境發展的重心不在庫德族本身時，庫德族要主觀地追尋自治或獨立，就不是那麼簡單的事情了。

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