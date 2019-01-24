Mygopen》【易誤解】香菇的柄不要吃的影片？衛福部：在正常食用條件下無害

對此 MyGoPen 有請衛福部提供解釋，基本上影片沒有太大的問題，主要是在 LINE 訊息中可能會有過度解讀的文字，民眾在飲食方面也盡量不要過度極端，影片也並沒有說菇類不能吃，平常有在吃香菇或香菇柄的朋友也不需要太緊張。

Mygopen

關於「香菇的柄不要吃」、「豆瓣醬不能吃 很毒」這段「痣瘡是肝臟機能引起的」YouTube 影片在 LINE 流傳很長一段時間了，訊息中被加了部分容易讓民眾過度解讀的文字。衛福部對此表示無論是香菇柄或豆瓣醬，在正常食用條件下，無有害一般健康群眾健康之疑慮。

（截圖自youtube）

如果有疾病發生，請依循正當醫療管道求診，並依照個人身體健康狀況留意飲食。

香菇的柄不要吃的訊息

原始 LINE 傳版本：

香菇的柄不要吃，卻常拿來當素料，痔瘡是肝機能引起的，長知識了!

http://www.youtube.com/watch?v=0woxHcod9RA



豆瓣醬不能吃 很毒 或這個 草菇不要吃、香菇的柄也不要吃，因内含蛋白質凝聚毒素，會導致中風、（日本研究出來的）

痔瘡是肝機能引起的，長知識了!

花幾分鐘把它聽完……

獲益無窮…… 主要是這段影片：

流傳訊息說明：

對此 MyGoPen 有請衛福部提供解釋，基本上影片沒有太大的問題，主要是在 LINE 訊息中可能會有過度解讀的文字，民眾在飲食方面也盡量不要過度極端，影片也並沒有說菇類不能吃，平常有在吃香菇或香菇柄的朋友也不需要太緊張。

正確官方解釋：

根據衛福部食藥署的回報：

有關YOUTUBE「痔瘡是肝臟機能引起的」影片，請民眾應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

香菇或香菇柄皆為可供食品使用的傳統原料，食品業者製作或輸入各類產品時，應確實落實自主管理，確保產品及各項成分之製程、衛生、安全、標示、廣告等，皆符合食品安全衛生管理相關規範。

食品業者製作豆瓣醬產品之原料、製作條件與衛生管理等，亦須符合食品安全衛生管理之相關規範。符合食品安全衛生管理相關之產品，無論是香菇柄或豆瓣醬，在正常食用條件下，無有害一般健康群眾健康之疑慮。

疾病發生與生活習慣有相關性，唯有長期堅持健康的生活方式，才能遠離疾病發生，例如不吸煙、適量運動、保持健康體重、不酗酒、均衡飲食及多吃蔬果等。如有疾病發生，應依循正當醫療管道救治，視個人身體健康狀況留意飲食。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：衛福部食藥署 - 香菇的柄不要吃，卻常拿來當素料，豆瓣醬不能吃 很毒，是真的嗎?

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