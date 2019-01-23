自由開講》沈智慧代表國民黨更要對F16採購與潛艦國造表態

◎魏水秀

眾所週知，沈智慧曾任六屆立法委員，而她所在的選區北北屯區，主要靠舊眷村的鐵票支持。這一次台中市立委補選，沈智慧可望接受盧秀燕市長的地盤，有高度當選的可能性。而且盧秀燕市長在立法院的委員會在高度專業的財政委員會，如若沈智慧順利當選，沈智慧委員必須對近年來蔡英文總統爭取到的多項軍購表態。

為什麼？因為當年李登輝前總統，趁美國總統大選時老布希總統居下風的形勢，取得F16戰機的購買權，並一口氣買了150架，從此延續台海我國空軍之優勢長達二十年以上。如今，我們又遇到川普總統力挺台灣的時機，這次有關現有的F16升級案、採購新的F16-V型，以及獲得美國支持的潛艦國造案，攸關台海下一個二十年的安全，與國人生命財產的安危，沈智慧這次又變黨轉而代表國民黨參選立法委員，更應該表態是否願意支持國軍。

如果沈智慧為虎作倀，六屆立法院的老經驗，對國家來說將會是更大的傷害。（資料照）

國民黨當初在陳前總統執政時期，對於美國已經同意的8艘潛艦採購及其他軍購案，前後擋了69次，讓台灣的海軍戰力提升延遲至少10年以上。而如今，對於F16戰機的升級案，國民黨又藉故凍結預算5億元；對潛艦國造的預算也提出凍結一半的提案，雖後來在執政黨表決下才保留住潛艦預算。可見，國民黨對中國頻繁派軍機、航母繞台挑釁，並用武力威脅接受一國兩制的情況下，仍然假藉監督的名義來破壞國軍戰力提升，要泡製當年陳前總統執政時的伎倆。這樣的國民黨，已經與當年反共的國民黨完全不同，可謂其心可議。

身為眷村鐵票力挺的政治人物，這次又變黨代表國民黨參選，本於延續政治生命乃是人之常情、無可厚非，但是，請問沈智慧妳要如何對國防升級表態？還是要讓空軍子弟繼續駕駛性能無法提升的F16戰機，去面對中國的新武器、新戰機呢？要讓海軍子弟繼續在艦齡超過70歲的茄比級潛艦，冒生命危險來演訓？

這次軍購與戰力升級計畫，是幾十年難逢的機會，而原因是美國的政治形勢改變，並非完全由民進黨政府帶起的，也就是說，錯過這次機會，很可能又要二十年才有，但中國共產黨還會給台灣二十年的準備時間嗎？如果沈智慧妳無法抵擋國民黨團的無理取鬧，並為虎作倀，那麼妳六屆立法院的老經驗，對國家、國軍來說，將會是更大的傷害。

（大學教授）

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