南亞觀察》孟加拉人歡慶印度教大節Durga Puja

印度教有許多大大小小關於神明的節日,從馬來西亞的大寶森節到印度的大壺節,都是盛大且廣為人知的印度教節日,本文將介紹孟加拉國相當重要的杜爾加節。

Durga Puja是孟加拉共和國與印度西孟加拉邦的印度教徒一年中最熱鬧而盛大的宗教慶典,為期五日。杜爾加(Durga)是印度教所有女神中最重要的一位,身材高大,有十隻手臂,每隻手臂握有足以摧毀邪惡力量的武器。 2018年的Durga Puja在10月15日周一開始,日日舉辦不同的祭祀法會。這段期間,信徒用吟誦聖歌、燃燭、舞蹈、擊鼓等各種形式慶賀杜爾加回歸人間。在第五日,名為Bijoya Dashami的最後一天,人們會誦咒、獻花,將神像浸入全國各地的河流當中,對即將返回喜馬拉雅山的女神以及她的子女告別,祈求祂們的祝福,同時預祝明年的回歸。 孟加拉總理每年必出席印度教慶典,昭示對各宗教信仰的尊重。

慶典終了,杜爾加女神沉浸儀式,象徵回歸喜馬拉雅山

為什麼杜爾加神有如此重要的地位?盛大的崇拜背後,象徵著杜爾加的神力。傳說中,天上眾神發現祂們必須對抗一名難以擊敗的惡魔Mahishashur,於是決定合體,於是杜爾加女神誕生了。她的每一隻手臂保留著眾神各自擁有的終極武器。這位集合所有男性神靈優勢而生的女神,最終成功消滅了惡魔。Durga Puja便是對女神杜爾加體現的神力的崇拜,象徵善惡之間的戰爭,黑暗勢力最終屈服於神聖。學者Dr Pratima Paul-Majumder解釋,「女神杜爾加採取九種不同的化身,每種形式都講述了一個女人在不同時間和年齡的力量的故事。」已婚的印度教婦女會在此時,在額頭點上朱砂。

眾神合體 – 杜爾加女神擊敗惡魔

以國家之力和實際行動保障信仰權利

孟加拉總統M Abdul Hamid與總理哈西娜總理按照往例,不但公開向國內的印度教徒表達祝賀之意,也親自出席各項慶典活動。孟加拉最大的印度教組織表示,今年全國共設了31,000多個神壇,在首都達卡就有200個。哈西娜不只一次表示,每個人都應在有尊嚴和歡欣的情境中,行使自由意志來完成宗教儀式,確保所有宗教的平等權利。今年亦然,「我希望所有人,不論其宗教信仰和種姓,都能平等地進行宗教儀式;這才是我國在解放戰爭時所依循的精神。」

孟加拉總理哈西娜出席Durga Puja慶典活動

這樣的精神也顯露在不同宗教之間的同理與包容。五日的Durga Puja,在孟加拉是國定假日。此外,佛教和基督教的重要節日也同屬國定假日,這是伊斯蘭教徒佔八成以上的國家為捍衛信仰自由所做的努力。在Durga Puja節慶開始的前夕,孟加拉各印度教徒組織領袖除了向全國所有人表達祝賀之意,還敦促全國各地的活動負責人,第五日節慶(適逢伊斯蘭教徒周五禮拜)當天中午12點至下午2點伊斯蘭教徒的祈禱時間內,應暫停相關遊行。

警方與各維持秩序的機構全面啟動,採取嚴格的安全措施,避免Puja期間發生任何顛覆活動,確保印度教徒最大的宗教節日安全無虞。

傳統工匠的驕傲

在2016年,一名工匠的作品在Durga Puja期間登上全國頭條。Amal Krishna Pal花了三個月的時間,集合12人之力,做出高達71英尺,號稱全國最高大的Durga像。他自豪地說,「我從1974年以來,唯一的工作就是製作神像。這尊71英尺高的杜爾加是我做過的最高的神像,也是我一生中最偉大的成就。」此地Begumganj upazila恰好是甘地宣達族群融和之旅的其中一站,一時傳為佳話。

虔誠製作神像的傳統工匠

印度西孟加拉邦的Durga Puja

西孟加拉邦邦長Mamata Banerjee特地為今年的杜爾加法會創作主題歌曲專輯。 她表示,歌詞的主旨是重現主題音樂中求神保佑(agomoni)的寓意。

印度西孟加拉邦邦長Mamata Banerjee為Durga開光點眼

邦長Banerjee發推特文(下)宣傳自己寫的歌,並在五日節慶中於西孟加拉各地廣為播放與發送光碟。

I am sharing with all of you my new Puja Album, “Roudrachaya”, with 7 songs penned and composed by me.



Indranil, Lopamudra and Rupankar have given their voice.



Do enjoy the songs by clicking on the links >> https://t.co/8qzRF6X2BC



Happy Puja. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) 2018年10月10日

節慶美食

加了香料,色澤飽滿的鹹點與甜點,還有神明加持,是不是令人食指大動呢? 這些精美菜餚的名稱與食譜,詳見參考資料第13項。

本文經授權轉載自南亞觀察 孟加拉人歡慶印度教大節Durga Puja

