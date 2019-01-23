台灣回憶探險團》由彭孟緝之子捐款陸軍官校事件看轉型正義

這些基本問題，說穿了就是臺灣莫名其妙現況糾結的根本原因，即使臺灣走向民主化，外來政權勢力依然深深影響臺灣。他們寧可將臺灣出賣給昔日死對頭中國，也不屑融入臺灣。

◎台灣回憶探險團

日前立委質疑陸軍官校校歌歌詞內「黨旗飛舞」等內容不當，要求改善未果，衍生刪除校慶預算三百多萬的爭議。結果昔日黨國對臺屠殺及白色恐怖執行者彭孟緝之子隨即宣布捐款補足被刪除的預算！





這起事件，大家不妨去思考幾個問題：

◎ 你想像中用我們納稅錢養的、理所當然要保衛我們的軍隊，其「陸軍官校」為什麼校歌依然是不折不扣的中國國民黨黨軍校歌？

◎ 我們可以理解「陸軍官校」的由來本就是外來中國政權的黃埔軍校黨軍，但若戰後逃亡來臺長達70多年的他們願意落地生根效忠臺灣，為什麼連個校歌都不能改？不要再扯陸軍官校改校歌和拼經濟有什麼關係。

◎ 昔日黨國加害者的後代第一時間跳出來挺陸軍官校繼續維持外來政權黨軍的校歌，這背後是什麼意義？

陸軍軍官學校校歌石碑。（維基共享）

◎ 加害者後代此般行徑，對昔日種種不義作為是否有絲毫反省？或是認為其父當年屠殺臺人殺得理直氣壯？

◎ 若我們希望過去的傷痛可以撫平，社會能早日向前邁進，加害者集團對昔日不義作為最起碼的態度該是什麼？現在他們呈現出來的實際作為又是什麼？

◎ 許多人樂觀期待某些人可以良心發現檢討過去、認錯反省負起責任、盡力彌補、一起團結邁向未來，但現實卻是理直氣壯打死不覺得有錯甚至叫囂「滅東廠」「翻桌」，若多數臺灣人不能堅定立場要求其拿出負責的態度，事情還有任何其他解決的可能？

這些基本問題，說穿了就是臺灣莫名其妙現況糾結的根本原因，即使臺灣走向民主化，外來政權勢力依然深深影響臺灣。他們寧可將臺灣出賣給昔日死對頭中國，也不屑融入臺灣。許多看似被包裝得很複雜的爭議，背後的根源都是來自於此。

每個臺灣人都可以客觀理性的去思考，這樣的結構、這樣的局勢，自己該怎麼判斷、該怎麼抉擇。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 由彭孟緝之子捐款陸軍官校事件看轉型正義

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