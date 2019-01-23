林濁水觀點》拒絕九二共識，總統聲望大幅上揚

台獨認同上升雖然是主流趨勢，但是上升得波波折折，並不是一路到底，期間的浮沈，誰當總統影響非常重大。總統的統獨立場是不是清楚，策略是不是穩健，和施政績效好不好，都會對民眾的台灣人、台獨認同造成重大的衝擊。

林濁水

台灣民眾強烈拒絕九二共識

2018選舉結果，一方面東奧正名公投以45.2%比54.8%被否決；另一方面，國民黨高舉「九二共識」大旗選舉大勝。於是，說台灣民意開始向一中傾斜的音量大大上升，國民黨沾沾自喜，認為只要高舉九二共識，2020年就可以勝劵在握。不料，在習近平宣布九二共識就是兩岸追求統一而蔡總統反嗆，並拒絕九二共識之後，總統網路聲量飛升，聲勢大振。如今依台灣民意基金會調查，台灣反對九二共識的高達67.5%，贊成只有19.2%，同時蔡總統的聲望也絕處逢生，飛升了11.2%，非常驚人。可見2018敗選不是民進黨不接受九二共識，反而對九二共識的態度太模糊才是；過去兩年，總統聲望低迷，也不是不接受九二共識，相反的，是她對九二共識的回應不夠堅定，讓民眾搞不清楚。

已經明朗的情勢指出2020國民黨如果真的撐著九二共識大旗參選，肯定是愚蠢之舉。

過去兩年，總統聲望低迷，不是不接受九二共識的緣故，相反的，是蔡英文對九二共識的回應不夠堅定，讓民眾搞不清楚。（本報資料照）

台獨認同回升，維持現狀是台獨休息站

台灣人認同和台獨認同，長期以來是同步上揚的趨勢。但是台灣民眾的立場是固然是反統，也難接受太激進的台獨，換句話說，台灣民眾主流趨勢是穩健台獨。

台獨認同上升雖然是主流趨勢，但是上升得波波折折，並不是一路到底，期間的浮沈，誰當總統影響非常重大。總統的統獨立場是不是清楚，策略是不是穩健，和施政績效好不好，都會對民眾的台灣人、台獨認同造成重大的衝擊。

國會全面改選後，到現在近30年，民眾的台灣人認同趨勢是這樣的：

1992～1999年李總統時期，台灣人認同從17.6%上升到39.6%，上升了22.0%，年平均3.1%。 1999～2007年陳總統時期，從39.6%上升到43.7%，共4.1%，年平均0.5%。 2007～2015年馬總統時期，從43.7%上升到59.5%，共12.8%，年平均1.3%。

2015～2018年蔡總統時期，從59.5%下降到55.8%，降了3.7%，年平均1.2%。

在1990年代，民主化、本土化，台灣經濟轉型帶來的光榮感，使得台灣人認同快速上升，從1992到1999，7年之間，年平均3.1%； 等到2000陳水扁一上台就宣布「四不一沒有」，且很快遇到戰後第一次經濟衰退，台灣人光榮感大受打擊，影響所及，1999到2003年，4年間台灣人認同居然只上升到42.5%，才增加了2.9%，4年比不上1990年代的1年；陳總統第二任台獨衝衝衝，不符合穩健原則，再加上弊案爆發，台灣人光榮感再受打擊，4年間更只增加了1.5%，使台人認同成長極度緩慢，4年成長不到1990年代的半年。

馬總統時代，政策過度親中引起台灣民眾強烈反彈，於是民眾急著向台獨靠攏，台灣人認同上升增大，幅度是陳水扁時代的3倍。

蔡總統在兩岸立場强調「維持現狀」，上台後對92共識態度模糊，加上施政不被肯定，台灣人光榮感大受打擊，居然出現史無前例的3年負成長，跌幅達3.7%，非常不幸狀態。

對台獨的認同趨勢基本上和台灣人認同同步。從台灣民意基金會的民調看，2016年5月，台獨認同上升到最高點51.2%，此後，居然一路降到去年底35.1%，如今民眾對總統經濟績效仍然持負向評價，不滿上升到63.6%的新高，滿意度降到29.0%的新低，按理，光榮感下降之餘台灣人認同不可能上升，但是受到國家元首第一次對九二共識明確的態度的鼓勵，台獨支持者在一個月間大舉回升了12.5%，到達45.7%。距離2016年就職時的高點51.2%已相去不遠，只是可惜仍未過半。

相對的，支持統一的，少了1.1%幾乎沒有變動。可是維持現狀一下子掉了10.7%，從29.2%掉到18.5%。可見長期以來，維持現狀是台獨的休息站，氣候不好時躲在裏面，天氣放睛了就從休息站走出來繼續上路。

本來，蔡總統是被民眾對馬總統過度親中政策的不滿推舉上台的，所以一開始兩岸政策成為她的強項，2016年8月滿意度51.4%比不滿意度39.7%高出11.7%；但是一路下來跌到25.3%比65.7%，倒過來造成落差40.2%，實在太慘了；現在拉到43.2%比49.1%，落差只剩5.9%。

反一中甚於支持台獨

民調中發現支持台獨，47.5%遠高於認同統一的22.7%高出達一倍還多。至於維持現狀的由上個月髙於統一的達5.4%，轉成落後4.2%。 同一個民調更發現，民眾反對一中原則的高達68.3%，其中強烈反對的41.1%，相對的，贊成的只24%；反對統一於一國兩制的高達67.2%，贊成的只有24.6%；反對九二共識的67.5%，贊成19.2%。這三組正反數據相當接近，其共同精神是反統一。

比較起來，反統一明顯高出一大截，約20%%。在這情形下馬總統立場上反而放棄了「不統」，換軌成不排除統一，這主張肯定讓還想在2020拿回政權的國民黨頭皮發癢。

賴清德聲望大幅回升

選後的11月底，各家民調都顯示賴清德民意滿意度非常慘烈地降到3成上下，但是如今依台灣民意基金會的調查，賴清德滿意度已經大幅回升，跳回到5成以上；不滿意度下降11.4%剩下35%，非常戲劇性。

影響這樣劇烈變化原因可能是：

1，如今，台獨支持度既然回升，一向清楚台獨立場的賴淸德滿意度因此水漲船高是很自然的； 2，選後他堅辭閣揆的負責態度受到肯定； 3，在擔任閣揆期間，雖然民意滿意度每下愈況，但是在投票後依民調認為該為敗選負責的集中在蔡總統身上，而不是賴清德，這意味的應該是，民眾終於多數認為他施政不順，很大的原因在總統的干擾，是非戰之罪，所以一旦辭職便不再繼續對他過度究責。

大家對蘇貞昌仍在觀察之中

同意蘇貞昌任命當閣揆是正確的39.2%，比不正確的41.1%少，但是正反差異極小，可見民眾還在觀望，在等他的作為。

結論

總統滿意度進一步下跌危機解除，但是未脫困。 整個民調看起來，數據透露出的訊息是：

1，民眾對蔡總統兩岸政策的不滿意度仍然高於滿意度； 2，民眾對蔡經濟政策的評價繼續往負向跌； 3，對總統總體滿意度彈幅巨大，但滿意度仍落後不滿意度，雖然只差5.9%。 4，對總統信任度低於滿意度，這是危險的信號； 5，蔡總統如果真的採取和過去兩年半完全不同的領導風格，揚棄在林、賴兩閣揆時代經常干擾施政的作法，而放手給蘇貞昌衝剌，蘇會不會擺脫林、賴的困境而有所作為，而造成蔡蘇兩人民眾滿意度齊步上升的效益？這是歐盟雙首長制國家一一走上高度傾向內閣制運作的關鍵，但是台灣會不會順著西歐國家主流的方向走，還是非逆向而行不可，不肯罷休？要下結論仍然太早。

從以上五項訊息看來，總統滿意度進一步下跌危機目前已經解除，可是要仍然不能說已經脫困。如今由於總統雖然第一次對九二共識採取了明確的立場，卻又不進而對中國採取像陳總統第二任時在台獨立場上咄咄逼人，基本上可以說已經更符合穩健台獨路線了—雖然，反對九二共識仍然只是被動性的回應，更豐富的穩健台獨內容仍然有待充實，但是路線既然證明有效，那麼路徑可望延續下去，這一方面問題不大；但嚴重影響到兩年多來的總統－閣揆權力運作的問題，最後會怎樣發展雖然有待觀察，不過在總統向蘇貞昌說「人都你找、你指揮，都你負責；事都你決定、你推動。」；總統還強調這次內閣組成的過程，她充分尊重蘇貞昌的權責之後，到底也是同樣的第一次地出現正向的發展的訊號。

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