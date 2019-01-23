法操》【黃金島逝世】我們不該遺忘的「白色恐怖時代」

能過活在現代有法治、有人權的台灣，更要居安思危，在轉型正義的路上，更應該承認過去這段黑暗的歷史，還原當時的真相。另外，所有體制都有可能復辟，我們應該要隨時保持警醒！

《二二八戰士黃金島的一生》一書中，黃金島詳述了他的一生。從日治時代如何加入海軍，到最後的24年的黑獄生活。

法操司想傳媒

2018年1月8日，黃金島逝世，引起各界關注。2018年1月21日的告別式，副總統陳建仁、前總統馬英九都至現場弔唁。總統蔡英文頒發褒揚令「勇略剛略、愛鄉眷土」，享「台灣民主戰車」稱譽。但究竟黃金島是誰？為什麼被稱為228戰士呢？

黃金島是誰？

出生於1926年9月28日的本名黃圳島，為逃避政府追殺，改名黃金島。曾經加入日本海軍，日本戰敗後，被中華民國國民政府軍關入北黎八所集中營，在集中營的日子中，體會到祖國的不堪，不僅面對共產黨軍短短幾個月就節節敗退，對台灣同胞也相當苛刻。經過一番努力，終於回到台灣。

但回到台灣的隔年，就遇上二二八事件發生，黃金島參與了他人生中最後一次的正式軍事行動「烏牛欄戰役」。也因此被捕入獄，最後被以參與【八仙山武裝基地】有意顛覆政府，判處無期徒刑。1975年公布政治犯假釋，結束黃金島24年的牢獄生活，出獄積極為民主打拼。

以寡敵眾的「烏牛欄戰役」

在228事件發生後，台中地區一些有正義感的青年和學生紛紛組成治安隊，最後為了方便大家團結民眾力量，統一成「二七部隊」，為了紀念228事件前一天的查緝私菸。二七部隊主要目的是維持治安、保護民眾生命財產安全。但隨著廿一師登台，濫殺無辜事件頻傳，抗暴軍屢屢受挫，考量到人數懸殊差異，黃金島建議大家退到埔里，利用對於地形地物的熟悉，採取如同霧社事件的游擊戰方式，希望能讓廿一師投鼠忌器，不要濫殺無辜。

由於熟悉地形，抗暴軍夜襲日月潭成功，在「烏牛欄戰役」也曾經略佔上風，但在缺乏後援急糧食的狀況下，加上兵力懸殊，最後只能各自逃亡。

228事件「烏牛欄戰役」一線指揮官、有「永遠的戰士」之稱的政治犯黃金島日前過世，享壽93歲，昨（21日）下午將於台中市立殯儀館舉行告別式，副總統陳建仁將代表總統蔡英文頒發褒揚令，前總統馬英九也將到場致哀。（資料照）

威逼利誘下的可憐蟲

烏牛欄戰役後，黃金島展開逃亡生活，一逃就是5年，在這5年當中，他還曾經加入中華民國海軍陸戰隊。但他卻被昔日戰友古瑞雲的弟弟，古瑞明出賣。1952年6月1日上午，黃金島被便衣帶走，開始了他長達24年的黑獄生活。

被帶走後過了半個月，黃金島接受第一次偵訊，偵訊內容是叫黃金島承認，他有聽過古瑞明講他在香港接受共產黨訓練的事情。但黃金島始終不承認，被以棍棒毆打、插針入指，被嚴刑逼供4小時候，決定擇期再審。

在獄中的生活，除了要忍受傷口的痛楚，無法入睡外，另外就是要承受獄友遭受刑罰的哀號。黑夜中的悽慘哀號聲，對於所有在監的人，都是一種心靈的折磨。在第二次偵訊，黃金島要求與古瑞明對質，但在古瑞明進入偵訊室時備受禮遇的情況來看，就知道大事不妙。

看著古瑞明拿著特務給的香菸，吞雲吐霧間承認自己有講香港受訓的事情給黃金島聽。雖然當下黃金島相當的氣憤，但人在屋簷下不得不低頭，黃金島只好在審問口供上簽名。黃金島不能理解的是，明明是一同參與二二八的有志之士，這麼有正義感的人，為什麼會把自己和其他正義之士扯進來。但回到囚房裡，難友只是平靜的說：「古瑞明是特務們威逼利誘下的可憐蟲，這在剷除異己的保密局來說，司空見慣了。」

在移送至軍法處的囚車上，黃金島仍不死心問古瑞明，為什麼要說謊。古瑞明說，保密局的人跟他保證，講香港這件事並沒有違法，指要他承認有講給別人聽，就可以放他回家。古瑞明甚至還天真地說，我們到軍法處向法官說實話翻供就沒事了！1954年7月27日古瑞明在馬場町遭槍決，案由為【八仙山武裝基地】主謀。而黃金島則因此被判處了無期徒刑。

這些紀錄，提醒著我們白色恐怖真真正正的存在

《二二八戰士黃金島的一生》一書中，黃金島詳述了他的一生。從日治時代如何加入海軍，到最後的24年的黑獄生活。從這些紀錄中，更讓了解到在白色恐怖時代，嚴刑逼供、威脅利誘，誣陷一群不滿當時政權的有志之士、甚至是一些根本與對抗政府無關的人民。當一個國家，失去了法治，人民的基本權，那將是非常可怕的。

黃金島在獄中也有經過偵查，甚至國家還有依他的聲請派律師給他。但國家派給他的律師，就是起訴他的檢察官，想當然耳這樣的辯護是完全沒有意義的。而監獄中各樣不公平的對待，幽暗的牢房、腐臭的糧食、限制供水、重病不能就醫等等。能過活在現代有法治、有人權的台灣，更要居安思危，在轉型正義的路上，更應該承認過去這段黑暗的歷史，還原當時的真相。另外，所有體制都有可能復辟，我們應該要隨時保持警醒！

本文經授權轉載自法操 【黃金島逝世】我們不該遺忘的「白色恐怖時代」

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