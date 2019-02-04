台灣回憶探險團》台灣日本時代的舊曆新年

當時日本是不過農曆新年，由報導來看顯然台灣還是依自己的習俗來過節，而且還賭性堅強！

◎台灣回憶探險團





1932年的台灣日日新報，刊載了大稻埕舊曆新年的情形。

照片中的民眾「盛裝嬉遊光天化日之下」，報導內容則說萬華與大稻埕的本島（台灣）人店鋪依習俗停業。由於天氣適合外出，所以出門遊玩的人潮絡繹不絕。同時也說明了當時寺廟、賭博、戲劇的狀況。

那麼由日本時代的報紙來看，每當農曆新年時，最容易被報導的事情大致可歸納如下：

1.警察大搜查，抓賭博！

看得出來台灣人每逢舊曆新年必賭博, 而日本政府顯然完全無法接受…XD

每年幾乎都會有大規模的搜查行動。報紙上對於賭博行為也是嚴厲批判。

2.銀行或郵局放不放假

春節總是資金需求孔急，為了處理這種需求，如果剛好遇到除夕是星期天，銀行會刻意不放假或是至少開個半天，以應付台灣人春節的資金需求。

華麗的臺灣銀行打狗（高雄）出張所，1907年7月28日於哨船頭街舉辦落成式，二戰後作為港口司令部，之後遭拆除。（出自漢譯臺灣銀行十年志，1913出版）

3.各地的市況

到處過節景象的描述，以及物價的狀況。例如豬隻宰殺量暴增5倍，價錢飆高之類的….

4.台北放送局（廣播電台）配合舊曆新年放送音樂

昭和5年（1930）1月30日的台灣日日新報刊載了這條訊息：



「台北放送局（廣播電台）」配合舊曆新年，在大年初一中午12點10分開始放送支那音樂（中國音樂）及台灣音樂。報紙同時也刊載了當天的節目表，除了天氣預報外，還有兒童節目、廣播劇甚至是英語教學節目可以聽呢！對了，當時的廣播和現在的第四台一樣，是要繳費才能收聽哦。

（右圖：日本時代臺北放送局2F陽台景觀，出自1931年五月號臺灣建築會誌）

當時日本是不過農曆新年，由報導來看顯然台灣還是依自己的習俗來過節，而且看起來賭性堅強… XDD

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 台灣日本時代的舊曆新年 Part2

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