全面真軍》朱立倫都說讚：柯文哲與國台辦的無縫接軌

柯文哲所謂的「務實」言論，除了迎合中國方面很務實外，我們還真看不出哪裏務實，百分之百的中國本位思想，百分之百的捍衛中國利益。從幾週前至今，柯文哲所說所言越來越「乃哥」、不演了。

全面真軍



昨天柯文哲在媒體上生氣了！大聲說出：「最討厭喊獨立又要在大陸做生意！」這句話大家有沒有覺得很耳熟？這不就是國台辦一直以來的論調嗎？不過柯文哲其實說話非常小心，用語非常精準，他是說又要在「大陸」做生意，而不是「中國」。臺灣是自由民主的國家，我們當然不會用這樣的詞彙文字獄般地攻訐柯文哲，但真軍也深深佩服柯文哲對於中國偏好詞彙的精準掌握，堪稱無縫接軌，也難怪連朱立倫都說柯文哲真的很強很重要呢！

昨天柯文哲在媒體上生氣了！大聲說出：「最討厭喊獨立又要在大陸做生意！」這句話大家有沒有覺得很耳熟？（資料照）

誰是那種他最討厭的喊獨立又在中國做生意的人呢？回顧過去幾年，黃國昌委員曾經為中國時報報導其岳父在中國做生意一事提告；而盧昶佐委員也曾在2016年間遭到蔡正元攻擊其母在中國會計師事務所任職；昨天柯文哲嗆的對象段宜康委員跳出來要柯文哲指名道姓，柯文哲回嗆「好好把曲棍球吞下去再講」，似乎是不敢講。

臺灣赴中貿易的人很多，細究的話每個人的親朋好友中恐怕都有在中國經商、任職的人，但每個人都是獨立的個體，親朋好友中有人在中國經商、任職，就不能有自己的國族理念或政治主張嗎？好吧，在中國應該是這樣，但臺灣不搞這套，我們只有保險套。

昨天柯文哲嗆的對象段宜康委員（中）跳出來要柯文哲指名道姓，柯文哲回嗆「好好把曲棍球吞下去再講」，似乎是不敢講。（資料照）

柯文哲所謂的「務實」言論，除了迎合中國方面很務實外，我們還真看不出哪裏務實，百分之百的中國本位思想，百分之百的捍衛中國利益。從幾週前至今，柯文哲所說所言越來越「乃哥」、不演了。柯文哲有曾經對2014投給他，但2018不投給他的選民交代過他從「墨綠」轉變到「白色」然後又變成「鮮紅」的立場及態度嗎？另外，陳佩琪醫師一再的提到夫妻有獨立人格，有獨立的言論，這一點真軍非常贊同。但柯文哲對外發言總是：「聽媽媽話娶的、媽媽決定的、媽媽要問他會不會做菜。」陳佩琪醫師，最把您物化、最把您當成附庸的，就是柯文哲啊。 柯文哲有曾經對2014投給他，但2018不投給他的選民交代過他從「墨綠」轉變到「白色」然後又變成「鮮紅」的立場及態度嗎？

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